Εκτροχιάστηκε συρμός μετρό στην Κωνσταντινούπολη: Τουλάχιστον τρεις τραυματίες - Βίντεο

Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ένας συρμό του μετρό της πόλης εκτροχιάστηκε. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Anadolu που μεταφέρει το Reuters, ο συρμός του μετρό εκτροχιάστηκε στη γραμμή του αεροδρομίου Sabina Gokcen της Κωνσταντινούπολης λόγω δυσλειτουργίας σε διακόπτη.

Οι επιβάτες βγήκαν από το τρένο και περπάτησαν μέσα από τη σήραγγα προς το σταθμό. Παράλληλα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ομάδες ιατρικής περίθαλψης.

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro Bostancı mevkisinde raydan çıktı



▪️ Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü



▪️ Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi



▪️ Ekiplerin çalışması sürüyor… pic.twitter.com/PRdCKrxrdo — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 19, 2026

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνονται οι επιβάτες να βοηθούν ο ένας τον άλλον να κατέβουν από τα εκτροχιασμένα βαγόνια του τρένου, ενώ κάποιοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με φίλους και συγγενείς μέσω των κινητών τηλεφώνων τους.