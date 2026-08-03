Εκτροπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου λόγω φωτιάς στην περιοχή Τραγανό

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης, στο ρεύμα προς τον Πύργο, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, Τραγανό, του Δήμου Πηνείου, της Ηλείας.



Το μέτωπο της φωτιάς καίει αγροτοδασική έκταση.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα). Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.



H ανακοίνωση από την Ολυμπία Οδό: «Με εντολή της Τροχαίας, πραγματοποιειται εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Τραγανού Ηλείας».