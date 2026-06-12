Εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών: Ποινή 4 ετών σε Γιώργο Σαββίδη- Έφεση με ανασταλτικό χαρακτήρα

Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον Γιώργο Σαββίδη, πρωτότοκο γιο του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, για την εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών, ο οποίος, το 2015, διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή Εργκούς Κάτσε με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Το δικαστήριο έκρινε ενόχους συνολικά 29 κατηγορούμενους, επιβάλοντας ποινές, από φυλάκιση 3 ετών έως κάθειρξη 15 ετών.

Το δικαστήριο αθώωσε λόγω αμφιβολιών τον Νίκο Σαββίδη, αδελφό του Γιώργου, για την ηθική αυτουργία στην τέλεση του παραπάνω αδικήματος που αποδόθηκε σε εγκληματική ομάδα εκβιαστών. Ο Γιώργος Σαββίδης κρίθηκε ένοχος για το συγκεκριμένο αδίκημα ενώ του αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Η έφεση του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Τα δύο αδέλφια ήταν ανάμεσα στους συνολικά 44 κατηγορούμενους που παραπέμφθηκαν να δικαστούν, από τους οποίους οι 29 κρίθηκαν ένοχοι.



Μεταξύ των καταδικασθέντων βρίσκεται και πρώην παράγοντας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στον οποίο επιβλήθηκε 8ετής κάθειρξη, χωρίς να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ως αρμοδιότητα την επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου ενώ φέρεται πως λειτούργησε ως ενδιάμεσο πρόσωπο στην επίδικη υπόθεση. Κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Ο ίδιος φέρεται ότι προσέγγισε την ομάδα των εκβιαστών, ζητώντας τον εμπρησμό Ι.Χ. αυτοκινήτου που ανήκε στη σύζυγο του μάνατζερ, τον Οκτώβριο 2015, στην Αθήνα. Τότε, ο τελευταίος ήταν εκπρόσωπος διάφορων ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και διαπραγματευόταν νέο συμβόλαιο για τον Εργκούς Κάτσε.



Από την αστυνομική έρευνα, για την ίδια υπόθεση, προέκυψε η εμπλοκή μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παροχή «προστασίας» σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Μακεδονίας καθώς και εκβιάσεων σε βάρος τρίτων ατόμων, με εξαναγκασμό τους σε καταβολή χρημάτων. Αυτή την ομάδα φέρεται πως είχε συστήσει και διηύθυνε ένας γνωστός ποινικός ισοβίτης, έγκλειστος των φυλακών Τρικάλων (τότε), οποίος απεβίωσε το 2022 και έτσι έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη εις βάρος του.



Ως μέλος της "συμμορίας" κρίθηκε κι ένας αστυνομικός που την περίοδο 2015-2016 φέρεται να εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης για λογαριασμό κρατούμενων που συνδέονταν με την ομάδα την οποία φέρεται να διηύθυνε ο- νεκρός πλέον -έγκλειστος «αρχηγός». Για τον αστυνομικό ο οποίος έχει αποταχθεί από το σώμα της ΕΛΑΣ, το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του για την «εισαγωγή ναρκωτικών από υπάλληλο σε σωφρονιστικό κατάστημα», επιβάλοντας ποινή κάθειρξης 8 ετών. Η έφεση του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.



Τρεις από τους συνολικά 29 καταδικασθέντες οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση των ποινών τους.