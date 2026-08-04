Ελ Νίνιο και κλιματική αλλαγή: Το επικίνδυνο «κοκτέιλ» που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ ζέστης

Πυρκαγιές μαίνονται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Θανατηφόρα κύματα καύσωνα έχουν σαρώσει πόλεις και οι ωκεανοί είναι οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί ποτέ για αυτή την εποχή του χρόνου. Ωστόσο, φέτος ένα «ενισχυόμενο» φαινόμενο Ελ Νίνιο προβλέπεται να είναι εκτός ορίων, αυξάνοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και επηρεάζοντας τον καιρό σε πολλές περιοχές του πλανήτη.



Μέχρι στιγμής, αυτή είναι η τρίτη πιο ζεστή χρονιά, πίσω από το 2024 και το 2025, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το κλίμα. Λόγω της επιταχυνόμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο και ενός υπερμεγέθη Ελ Νίνιο, υπάρχει αυξανόμενη πιθανότητα μέχρι το τέλος του έτους, το 2026 να κατακτήσει το... στέμμα της πιο ζεστής χρονιάς που έχει καταγραφεί ποτέ, επισκιάζοντας το 2024 - ή τουλάχιστον να πλησιάσει, ανέφεραν οι επιστήμονες.



Ακόμα κι αν φέτος σημειωθεί το ρεκόρ, δεν θα διαρκέσει πολύ. Αν και οι επιστήμονες διαφωνούν για το αν το 2026 θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, συμφωνούν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι το 2027 θα ξεπεράσει οποιαδήποτε σύγχρονη χρονιά σε θερμότητα, ίσως και κατά πολύ, σημειώνει το Associated Press.

«Ο κόσμος "καιγόταν" με διαφορετικούς τρόπους»

Με τους πολέμους σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι δεν έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην κλιματική αλλαγή «επειδή ο κόσμος "καιγόταν" με διαφορετικούς τρόπους. Ο κόσμος τώρα φλέγεται ξανά με την κλιματική αλλαγή με έναν τρόπο που είναι όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί», δήλωσε ο ειδικός για το κλίμα Ζέκε Χάουσφαδερ του Berkeley Earth. «Θα συνεχίσει να χειροτερεύει». Ο Χάουσφάδερ υπολόγισε ότι υπάρχει 35% πιθανότητα το 2026 να ξεπεράσει το 2024 ως η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Είπε ότι αυτό που αλλάζει τις προοπτικές είναι οι ολοένα και πιο ισχυρές προβλέψεις για ένα «αηδιαστικό» Ελ Νίνιο που θα καταρρίψει ρεκόρ.

Ο κορυφαίος επιστήμονας, πρώην στέλεχος της NASA, ο Τζέιμς Χάνσεν, ο οποίος συχνά αποκαλείται ως ο «νονός» της κλιματικής επιστήμης, προέβλεψε ότι το 2026 θα ξεπεράσει το ρεκόρ του 2024 στο τέλος του έτους. Το Ελ Νίνιο είναι μια φυσική προσωρινή αύξηση της θερμοκρασίας σε τμήματα του ισημερινού Ειρηνικού, η οποία αυξάνει τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη και «διαστρεβλώνει» τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι περισσότερες προβλέψεις αναφέρουν ότι το φετινό Ελ Νίνιο θα γίνει το ισχυρότερο στην ιστορία. Τα Ελ Νίνιο απελευθερώνουν πάντα συσσωρευμένη θερμότητα στον ωκεανό, αλλά επειδή τα αέρια του θερμοκηπίου παγιδεύουν τη θερμότητα και το 90% αυτής καταλήγει στις θάλασσες του κόσμου, υπάρχει περισσότερη θερμότητα να απελευθερωθεί, δήλωσε ο Ζάκαρι Λάμπε, ειδικός στο κλίμα στο Climate Central, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό επιστήμης και επικοινωνίας. Η ποσότητα θερμότητας στους ωκεανούς του κόσμου - ένας δείκτης της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής - συνεχίζει να σημειώνει νέα ρεκόρ , δήλωσε ο Λάμπε.



Οι κλιματολόγοι δήλωσαν ότι αυτό που είδαμε αυτό το καλοκαίρι δεν μπορεί να αποδοθεί στο Ελ Νίνιο, επειδή οι επιπτώσεις του δεν θα διαρκέσουν για μερικούς μήνες ακόμη. Οι πυρκαγιές, η ζέστη και τα ακραία φαινόμενα που κυριάρχησαν το καλοκαίρι του 2026 είναι αυτά για τα οποία οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Η κινητήρια δύναμη της ρεκόρ ζέστης είναι η κλιματική αλλαγή στο παρασκήνιο. Και είναι μια πολύ μεγαλύτερη - πολύ, πολύ μεγαλύτερη - συμβολή από το Ελ Νίνιο, το οποίο είναι μόνο το ένα δέκατο έως τα δύο δέκατα του ενός βαθμού επιπλέον αυτής της μακροπρόθεσμης τάσης», δήλωσε ο Λάμπε.

