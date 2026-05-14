El Niño: Έρχεται νωρίτερα από το αναμενόμενο - Φόβοι για «Super El Niño»

Το El Niño επιστρέφει ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν οι επιστήμονες, με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) να ανεβάζει πλέον στο 82% την πιθανότητα εμφάνισής του μέσα στο διάστημα Μαΐου - Ιουλίου 2026. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι πιθανότητες να συνεχιστεί έως τον χειμώνα του βορείου ημισφαιρίου φτάνουν το 96%, σύμφωνα με τη νεότερη μηνιαία ανάλυση του Κέντρου Πρόγνωσης Κλίματος των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή έχει σημάνει συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα, καθώς το φαινόμενο δεν αναμένεται απλώς να κάνει την επανεμφάνισή του. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει πλέον σοβαρό ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό El Niño, αυτό που συχνά αποκαλείται - αν και όχι ως αυστηρά επίσημος επιστημονικός όρος - «Super El Niño».

Η NOAA εξέδωσε El Niño Watch

Στην τελευταία της ενημέρωση, με ημερομηνία 14 Μαΐου 2026, η NOAA διατηρεί το καθεστώς «El Niño Watch», δηλαδή προειδοποίηση ότι οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του φαινομένου. Προς το παρόν, όπως επισημαίνει, οι συνθήκες στον τροπικό Ειρηνικό παραμένουν ουδέτερες, όμως οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια και κυρίως στα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού δείχνουν καθαρά ότι το σύστημα κινείται προς El Niño.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Πρόγνωσης Κλίματος, ο δείκτης Niño-3.4 - η βασική περιοχή του Ειρηνικού που παρακολουθείται για την εξέλιξη του El Niño - βρισκόταν πρόσφατα στους +0,4 βαθμούς Κελσίου, λίγο κάτω από το όριο των +0,5 βαθμών που απαιτείται για να χαρακτηριστεί επισήμως El Niño. Την ίδια ώρα, οι θερμοκρασίες κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού αυξάνονται για έκτο συνεχόμενο μήνα, στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη «δεξαμενή» θερμού νερού έτοιμη να ανέβει στην επιφάνεια.

Τι σημαίνει «Super El Niño»

Το El Niño είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και συνδέεται με την ασυνήθιστη θέρμανση των νερών στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό. Αυτή η θέρμανση αλλάζει τους ανέμους, την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τελικά τα μοτίβα βροχών και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Για να θεωρηθεί πολύ ισχυρό ένα El Niño, η απόκλιση της θερμοκρασίας στη ζώνη Niño-3.4 πρέπει να φτάσει ή να ξεπεράσει τους +2 βαθμούς Κελσίου. Στην τελευταία πρόβλεψη ισχύος της NOAA, για το διάστημα Νοεμβρίου 2026 - Ιανουαρίου 2027, η πιθανότητα για πολύ ισχυρό El Niño φτάνει το 37%, ενώ η συνδυασμένη πιθανότητα για ισχυρό ή πολύ ισχυρό φαινόμενο φτάνει το 67%.

Με απλά λόγια, οι επιστήμονες δεν λένε ακόμη ότι το «Super El Niño» είναι βέβαιο. Λένε όμως ότι το ενδεχόμενο είναι πλέον αρκετά μεγάλο ώστε να παρακολουθείται στενά, όπως σημειώνει το CNN.

Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες

Ένα ισχυρό El Niño μπορεί να λειτουργήσει σαν «ενισχυτής» ακραίων καιρικών φαινομένων. Σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη συνδέεται με ξηρασία, καύσωνες και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ αλλού μπορεί να φέρει έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Παράλληλα, επηρεάζει συχνά την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, όπου τα ισχυρά El Niño τείνουν να περιορίζουν την ανάπτυξη τροπικών καταιγίδων, ενώ στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό μπορούν να κάνουν την περίοδο πιο ενεργή.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι η επίδρασή του στη μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει επισημάνει ότι το προηγούμενο El Niño του 2023-2024 ήταν ένα από τα πέντε ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί και συνέβαλε στις θερμοκρασίες-ρεκόρ του 2024, πάνω στο ήδη επιβαρυμένο υπόβαθρο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Δεν σημαίνει ότι όλες οι περιοχές θα επηρεαστούν το ίδιο

Παρότι το El Niño έχει παγκόσμια επίδραση, οι συνέπειές του δεν είναι ίδιες παντού και δεν εκδηλώνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Η ίδια η NOAA τονίζει ότι ένα ισχυρό φαινόμενο δεν εγγυάται αυτόματα ισχυρές επιπτώσεις σε κάθε περιοχή, αλλά αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστούν συγκεκριμένα μοτίβα καιρικών ανωμαλιών.

Για την Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Το βρετανικό Met Office επισημαίνει ότι το El Niño εκδηλώνεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη βορειοδυτική Ευρώπη και η επίδρασή του στον ευρωπαϊκό καιρό είναι έμμεση, με συνδέσεις που υπάρχουν αλλά δεν είναι ποτέ εγγυημένες.

Αυτό σημαίνει ότι, για χώρες όπως η Ελλάδα, δεν μπορεί να γίνει απλή και ευθύγραμμη πρόβλεψη τύπου «το El Niño θα φέρει αυτόν τον καιρό». Εκείνο που παρακολουθούν οι επιστήμονες είναι πώς το φαινόμενο θα αλληλεπιδράσει με άλλα συστήματα της ατμόσφαιρας και με την ήδη θερμότερη κλιματική πραγματικότητα.

Το βλέμμα στον χειμώνα 2026-2027

Το κρίσιμο διάστημα για την κορύφωση του φαινομένου αναμένεται να είναι ο χειμώνας 2026-2027. Ιστορικά, τα El Niño τείνουν να αναπτύσσονται την άνοιξη ή το καλοκαίρι, να κορυφώνονται από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο και να διαρκούν συνήθως 9 έως 12 μήνες.

Η επόμενη επίσημη διαγνωστική ενημέρωση της NOAA έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου 2026. Μέχρι τότε, το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον τόσο αν θα εμφανιστεί το El Niño, αλλά πόσο ισχυρό θα γίνει - και αν ο πλανήτης βρίσκεται μπροστά σε ακόμη ένα επεισόδιο που θα δοκιμάσει τα όρια ενός ήδη θερμαινόμενου κλίματος.