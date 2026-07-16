«Έλα σο τραπέζ'»: Το «υβριστόν» που κατέκτησε την κορυφή στον Διαγωνισμό Ποντιακής Γαστρονομίας

Δεν είναι μόνο οι συνταγές, ούτε απλώς οι γεύσεις. Η ποντιακή κουζίνα αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ποντιακού Ελληνισμού, μεταφέροντας από γενιά σε γενιά μνήμες, ήθη και παραδόσεις μέσα από κάθε πιάτο.



Αυτό επιβεβαιώθηκε και στον 9ο Διαγωνισμό Ποντιακής Γαστρονομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Θρυλόριο Κομοτηνής, στο πλαίσιο της Γιορτής Πολιτισμού «Παρακάθ’ κι Αροθυμίας», η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας.

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Το υβριστόν που ξεχώρισε



Την κορυφή του διαγωνισμού κατέκτησε ο Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου, παρουσιάζοντας το «υβριστόν με σως γιαουρτιού και τυρί φέτα», μια δημιουργία που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή τόσο για τη γεύση όσο και για την πιστή απόδοση της ποντιακής παράδοσης.



Η διοργάνωση αποτέλεσε μια πραγματική γιορτή της ποντιακής γαστρονομίας, με τη συμμετοχή 13 ποντιακών συλλόγων και ακόμη μίας ομάδας δύο γυναικών από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι παρουσίασαν ισάριθμες παραδοσιακές συνταγές.

ΑΠΕ

Οι νικητές του διαγωνισμού



Το δεύτερο βραβείο απέσπασαν οι παραδοσιακοί κιοφτέδες του Πολιτιστικού Συλλόγου Νίψας Έβρου.



Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ποντιακός Σύλλογος Ακρινής Κοζάνης με τους αυθεντικούς κιομπέδες, ενώ το Βραβείο Κοινού κατέκτησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκόπετρας Ξάνθης «Οι Σταυραετοί του Πόντου» με το αγαπημένο περέκ με χοσάφ'.



Οι νικητές τιμήθηκαν με ένα παραδοσιακό «Ξυλάγγ’», ενώ όλοι οι συμμετέχοντες παρέλαβαν αναμνηστικά δώρα για τη συμβολή τους στη διατήρηση της ποντιακής γαστρονομικής παράδοσης.

Μια γιορτή γεμάτη αρώματα και μνήμες



Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα θερμή. Δεκάδες επισκέπτες παρακολούθησαν από κοντά την παρασκευή των πιάτων, δοκίμασαν τις αυθεντικές γεύσεις του Πόντου και συμμετείχαν ενεργά στην ανάδειξη του αγαπημένου τους εδέσματος μέσω της ψηφοφορίας για το Βραβείο Κοινού.



Η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι η ποντιακή κουζίνα δεν αποτελεί μόνο κομμάτι της γαστρονομίας, αλλά έναν πολύτιμο φορέα ιστορίας, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης.

ΑΠΕ

Ποιοι αξιολόγησαν τις δημιουργίες



Τις συμμετοχές αξιολόγησε επιτροπή με εκπροσώπους της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων ο Executive Chef Αντώνης Μουστάκας, η σεφ και συγγραφέας Κική Εμμανουηλίδου και ο Executive Chef Αναστάσιος Αρουτσίδης.



Στην επιτροπή συμμετείχαν επίσης ο στρατηγικός σύμβουλος Νίκος Λυγερός, ο καθηγητής του ΑΠΘ Θωμάς Σαββίδης και η παραγωγός προϊόντων ποντιακής διατροφής Ελένη Σιδηροπούλου, οι οποίοι αξιολόγησαν τόσο τη γευστική ποιότητα όσο και τη σύνδεση των συνταγών με την αυθεντική ποντιακή παράδοση.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ