Ελαφόνησος: Περιπέτεια για 4 επιβάτες θαλαμηγού λόγω εισροής υδάτων - Επιχείρηση του Λιμενικού

Σώοι και καλά στην υγεία τους μεταφέρθηκαν στη ξηρά οι τέσσερις ημεδαποί επιβαίνοντες της θαλαμηγού με σημαία Γαλλίας, η οποία προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας, στην Ελαφόνησο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα στη θαλαμηγό υπήρξε εισροή υδάτων.

Για την επιχείρηση συνδρομής κινητοποιήθηκαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.