Ελαφόνησος: Πλοίο μπήκε στο λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη - Άνδρας επιβιβάστηκε κολυμπώντας

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό, που προκαλεί ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις πορθμειακές συγκοινωνίες, σημειώθηκε στην γραμμή Ελαφόνησος - Πούντα Λακωνίας και έγινε γνωστό δύο ημέρες αργότερα από το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκε, έπειτα από καταγγελία, ότι επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι της Ελαφονήσου πραγματοποιώντας χειρισμούς με τον καταπέλτη σε ανοιχτή θέση.

Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπά προς το πλοίο και να επιβιβάζεται μέσω του ανοιχτού καταπέλτη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την επιτήρηση κατά τη διάρκεια των λιμενικών ελιγμών.

Διαπιστώθηκε βλάβη στη μηχανή

Στο πλοίο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, τα οποία διαπίστωσαν βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή.

Όπως αναφέρεται, η βλάβη είχε αποκατασταθεί προσωρινά από τον μηχανικό του πλοίου, ενώ από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών επέβαλε απαγόρευση απόπλου στο πλοίο μέχρι να προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ