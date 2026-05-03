«Φρενίτιδα» στη συναυλία της Σακίρα στην Κοπακαμπάνα - Ξεσήκωσε πάνω από 2 εκατ. ανθρώπους

Μια ανεπανάληπτη μουσική βραδιά εκτυλίχθηκε στην παραλία της Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή μιας τεράστιας δωρεάν συναυλίας που, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, μετατρέποντας την ακτογραμμή σε μια ατελείωτη «θάλασσα» θαυμαστών.

Η εμφάνιση της Κολομβιανής super star πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου, σε μια διοργάνωση που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εντυπωσιακά μουσικά γεγονότα στην ίδια τοποθεσία, μετά τις μεγάλες δωρεάν συναυλίες της Madonna το 2024 και της Lady Gaga την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες είχαν επίσης προσελκύσει κολοσσιαία πλήθη.

Η συναυλία της Shakira ξεκίνησε με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, λίγο μετά τις 23:00, όμως το κοινό δεν πτοήθηκε ούτε στιγμή. Αντιθέτως, υποδέχθηκε τη σταρ με εκρηκτικό ενθουσιασμό, χειροκροτήματα και παρατεταμένες ιαχές, ενώ στον νυχτερινό ουρανό drones σχημάτιζαν το μήνυμα «σ’ αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά, προσδίδοντας κινηματογραφική διάσταση στο σκηνικό.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην πρώτη της επίσκεψη στη χώρα πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες: «Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, κάνοντας όνειρα να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική», είπε συγκινημένη από τη σκηνή.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της παγκόσμιας δισκογραφίας της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ το φινάλε ήρθε με το εκρηκτικό «BZRP Music Sessions #53», το τραγούδι που συνδέθηκε άμεσα με τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον πρώην ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ.

Σε μια ακόμη πιο συμβολική στιγμή, η Σακίρα στάθηκε στη δύναμη των γυναικών, δηλώνοντας: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές», προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, χαρακτήρισε τη βραδιά ιστορική, γράφοντας στα social media ότι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στην Κοπακαμπάνα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η “λύκαινα” έγραψε ιστορία στο Ρίο», παραπέμποντας σε γνωστό τραγούδι της καλλιτέχνιδας.

Η διοργάνωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο του δήμου του Ρίο ντε Τζανέιρο για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας μετά το καρναβάλι και πριν τις θερινές εορταστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου, με τις αρχές να εκτιμούν ότι τέτοιου μεγέθους συναυλίες λειτουργούν ως ισχυρός μοχλός τουρισμού, κατανάλωσης και διεθνούς προβολής της πόλης.