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Δεκατέσσερα νέα πρόσωπα εντάσσονται στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο (28/11) διευρύνοντας τη σύνθεσή του με στελέχη που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους.

Ανάμεσα στα νέα μέλη βρίσκονται πρώην βουλευτές και δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί παράγοντες, επιστήμονες, νομικοί, εκπαιδευτικοί, καθώς και προσωπικότητες με παρουσία στον χώρο του αθλητισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θοδωρή Μαντά καθώς και εκείνη του πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα και προπονητή Άγγελου Κορωνιού.

Αναλυτικά τα ονόματα που ανακοινώθηκαν:

«1. Αντωνακόπουλος Τάκης

Καρδιολόγος, πρώην δήμαρχος Πύργου και πρώην βουλευτής. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στην Καρδιολογία, καθώς και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Εξελέγη βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2000, του 2004 και του 2009. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 εξελέγη δήμαρχος Πύργου.

2. Βρεττού Ρόζα

Καρδιολόγος και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

3. Δέδες Γιώργος

Πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών.

4. Καζαλτζής Χρήστος

Εκπαιδευτικός, διευθυντής στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ορεστιάδας. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δημοτική Επαναφορά» και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Ορεστιάδας. Ζει και δραστηριοποιείται στην Ορεστιάδα. Διετέλεσε γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ και υπήρξε στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.). Τον Ιανουάριο του 2019 ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία της Ορεστιάδας ως επικεφαλής του ανεξάρτητου, πολυσυλλεκτικού συνδυασμού «Δημοτική Επαναφορά». Διεκδίκησε εκ νέου τον δημαρχιακό θώκο στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

5. Καραθανάσης Βασίλης

Φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Κορωνιός Άγγελος

Προπονητής, πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής.

7. Μαντάς Θοδωρής

Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων.

8. Μαντζουράνης Γιάννης

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων.

9. Μπίρμπας Δημήτρης

Πρώην δήμαρχος Αιγάλεω (2014–2019). Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Παπαδημητρίου Ιφιγένεια

Μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας.

11. Παπαδημόπουλος Δήμος

Φαρμακοποιός.

12. Παπαχριστάκης Άλκης

Περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, πρώην αναπληρωτής γραμματέας στον Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

13. Τεντολούρη Αγγελική

Δικηγόρος.

14. Φειδοπιάστης Αντώνης

Φοροτεχνικός, υποψήφιος δήμαρχος Νέας Πεντέλης».