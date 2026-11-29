Τους πρώτους 120 υποψήφιους και υποψήφιες για τη Βουλή παρουσίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.). Στη λίστα, που δόθηκε σήμερα Κυριακή (29/11) στη δημοσιότητα, περιλαμβάνονται πρόσωπα με κοινοβουλευτική και αυτοδιοικητική θητεία, καθώς και επαγγελματίες από την υγεία, την εκπαίδευση, τη δημοσιογραφία και τον πρωτογενή τομέα.

Η Ανατολική Αττική έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στην πρώτη λίστα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με εννέα ονόματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Έλενα Καραγεωργοπούλου και ο Γιώργος Καραμέρος, που εξελέγησαν στην περιφέρεια το 2023, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας και ο Πέτρος Φιλίππου, πρώην δήμαρχος Καλυβίων και Σαρωνικού. Ακολουθούν η Αχαΐα και το Ηράκλειο, με έξι ονόματα η καθεμία.

Δείτε αναλυτικά τους υποψήφιους βουλευτές και βουλεύτριες της ΕΛ.Α.Σ.:

Ανατολική Αττική

Γεωργακούλιας Νικόλαος του Βασιλείου

Δήμου Αθηνά του Δημητρίου

Καμπόλης Οδυσσεύς του Γεωργίου

Καραγεωργοπούλου Έλενα του Γεωργίου

Καραμέρος Γεώργιος του Παναγιώτη

Πάτρας Αθανάσιος του Ηλία

Παύλου Γεώργιος του Αθανασίου

Πετράκος Χρήστος του Νικολάου

Φιλίππου Πέτρος του Ιωάννου

Δυτική Αττική

Αργυρόπουλος Αργύριος του Διονυσίου

Κολοβέντζου Σοφία του Μιχαήλ

Τσουκαλάς Γεώργιος του Κώνσταντίνου

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Βέρρη Ευαγγελία του Βασιλείου

Ζαμπάρας Μίλτος του Γεωργίου

Θεοδωράκης Γρηγόριος του Νικολάου

Τσιμπλή Ειρήνη του Δημητρίου

Νομός Αργολίδας

Παπαδημητρίου Ιφιγένεια του Μιχαήλ

Παπαδημόπουλος Δήμος του Γεωργίου

Σκούρτη Βιβή

Νομός Αρκαδίας

Γκιουσάκης Γιάννης

Κολοστούμπης Δημήτριος του Γεωργίου

Μπουρνά Βανέσσα

Στάικος Χρήστος του Δημητρίου

Νομός Άρτας

Παπαχρηστάκης Άλκης

Τσίρκας Βασίλης

Νομός Αχαΐας

Νασόπουλος Περικλής του Αθανασίου

Ανδρέας Αντ. Παναγιωτόπουλος

Παπανίκου Γεωργία του Χρήστου

Παππάς Γεώργιος του Ευστρατίου

Σκανδάμης Μαρίνος του Μιχαήλ

Στέφου Μαρία του Ηλία

Νομός Βοιωτίας

Αγγελόπουλος Γεώργιος του Δημητράκη

Δέδες Αλέξανδρος

Ρέντζου Εύα

Νομός Γρεβενών

Παπαζήσης Γιάννης

Νομός Δράμας

Αβραμίδης Κώστας

Ηλιόπουλος Στέργιος

Νομός Δωδεκανήσων

Καραγιάννη Χρύσα του Σάββα

Φουτούλης Νίκος του Στέργου

Νομός Έβρου

Μαλτέζος Μενέλαος του Φωτεινού

Μπέρδου Κατερίνα

Νομός Εύβοιας

Ανέστης Νικόλαος

Κεδίκογλου Συμεών

Τζαφέρος Παναγιώτης

Νομός Ηλείας

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος του Χρήστου

Μπουλμπασάκος Γεώργιος του Νικολάου

Παπαηλίου Σωτήριος του Κωνσταντίνου

Νομός Ημαθίας

Τσιάπλας Αθανάσιος

Νομός Ηρακλείου

Ζάχαρης Ευάγγελος του Α.

Ζαχαριουδάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Καρούτσου Φαίδρα του Γεωργίου

Μακράκης Γεώργιος του Νικολάου

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Τζιαν Αντρέα Πάολο Γκαραντσίνι του Τζιανφράνκο

Νομός Θεσπρωτίας

Παναγιώτα Αγγέλη

Παντελής Κυπριανός του Σπυρίδωνος

Νομός Ιωαννίνων

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

Κατσουλίδη Μαρία

Λιούρης Θεοχάρης του Χρήστου

Στέφος Ιωάννης του Θεοδώρου

Νομός Καβάλας

Καρασαββόγλου Αναστάσιος του Γεωργίου

Λυμπεράκης Δημήτριος

Νομός Καρδίτσας

Γιάννελος Κώστας του Κλεομένη

Μιχαλάκης Νικόλαος του Ηλία Ιατρός Καρδιολόγος

Ντούρβα Παρασκευή (Βιβή)

Νομός Καστοριάς

Μόσχος Χρίστος του Δημητρίου

Νομός Κερκύρας

Παυλίδης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου

Ράλλης Νίκος

Νομός Κεφαλληνίας

Κασσιανός Γεώργιος του Σπυρογεράσιμου

Νομός Κιλκίς

Γραμματικόπουλος Αθανάσιος

Τερζής Νίκος

Τονικίδης Παύλος

Ψαρρά Σοφία

Νομός Κοζάνης

Βατάλης Σωκράτης του Αργυρίου

Καρυπίδης Θεόδωρος

Τσιότσιος Βασίλειος του Αργυρίου

Νομός Κορινθίας

Ψυχογιός Γιώργος

Νομός Κυκλάδων

Δοκιμάκης Κωνσταντίνος

Πρωτονοτάριος Νικόλαος του Αντωνίου

Νομός Λακωνίας

Δουμάνη Σοφία του Πασχάλη

Κούρος Παναγιώτης – Δημήτριος

Νομός Λάρισας

Αποστόλου Ευάγγελος του Θωμά

Καλογιάννης Απόστολος

Κόκκαλης Βασίλειος του Κωνσταντίνου

Πέκας Απόστολος

Νομός Λέσβου

Παζιάνου Ανθή

Χαϊδεμένος Θεοκλής του Γεωργίου

Νομός Μαγνησίας

Κουντούρη Φανή

Λαμπρινίδης – Στάχτος Παναγιώτης (Πάνος)

Νομός Μεσσηνίας

Γεωργόπουλος Ευθύμιος (Θύμιος) του Ιωάννη

Λυμπεροπούλου Δήμητρα του Αντωνίου

Μάκαρης Εμμανουήλ Λεονάρδος του Ιωάννη

Νομός Ξάνθης

Βουγιουκλή Αικατερίνη του Γρηγορίου

Μποζόγλου Ερκάν του Φαχρή

Νομός Πέλλας

Δάντση Παρασκευή

Δόντσης Νικόλαος του Σωτηρίου

Παπαδόπουλος Γιώργος του Ιορδάνη

Τσίμας Αλέξανδρος

Νομός Πιερίας

Γκούνας Αθανάσιος του Σωτηρίου

Ελευθεριάδου Σημέλα

Νομός Πρέβεζας

Τσίγγου Αικατερίνη του Ευθυμίου

Νομός Σάμου

Ευστρατουδάκης Ανδρέας του Ευστρατίου

Νομός Σερρών

Καρπουχτσής Κώστας

Μαρίγκου Ζωή του Δημητρίου

Τρούπη Μαρία του Ιωάννη

Νομός Τρικάλων

Μπαλατσούκας Γιώργος

Τσουκαρέλης Σωτήρης

Χάϊδος Γιάννης

Νομός Φθιώτιδας

Λιανός Γεώργιος

Λουκόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου

Νομός Φλώρινας

Φιλιππίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου

Νομός Φωκίδας

Γιαννόσπυρος Σάββας του Λεωνίδα

Μαστροπέρρου Λουκία του Εμμανουήλ

Νομός Χαλκιδικής

Κυργιαφίνη Μιχαηλία του Δημητρίου

Σαριγγέλου Ασημίνα του Στυλιανού

Φωτακίδης Δημήτριος

Νομός Χανίων

Καζάσης Φώτιος του Γεωργίου

Πετράκης Γεώργιος του Στυλιανού

Σταθάκης Θεόδωρος του Θεοδώρου

Νομός Χίου

Σαρρής Γεώργιος του Παντελή