ΕΛΑΣ: Αυτά είναι τα 4 μέλη οικογένειας που κατηγορούνται για απάτες με χρυσές λίρες στη Λάρισα

Ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών τεσσάρων ατόμων, τα οποία φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε απάτες και εκβιασμούς στην περιοχή της Λάρισας.

Δίωξη για κακουργηματικές πράξεις

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και περιλαμβάνει, πέρα από τα προσωπικά στοιχεία και τις φωτογραφίες, και την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος των κατηγορουμένων.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτη κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την πρόκληση οικονομικής ζημίας και την αποκόμιση παράνομου οφέλους που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, διώκονται για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία αφορά στην απόκτηση, κατοχή και χρήση περιουσιακών στοιχείων με γνώση ότι προέρχονται από παράνομες πράξεις ή συμμετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητα, με συνολικό αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ.

Τα στοιχεία των κατηγορουμένων

Πρόκειται για τους εξής:

Βιλανάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεννηθέντα στις 3 Νοεμβρίου 1982 στη Λάρισα

ΕΛΑΣ

Βιλανάκη Κυριάκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεννηθέντα στις 29 Ιανουαρίου 1976 στην Έδεσσα

ΕΛΑΣ

Βιλανάκη Μάρκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεννηθέντα στις 6 Ιουνίου 1984 στην Κατερίνη

ΕΛΑΣ

Βιλανάκη Άγγελο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεννηθέντα στις 30 Δεκεμβρίου 1980 στο Άργος

ΕΛΑΣ

Γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, καθώς και στη διευκόλυνση της έρευνας για την πλήρη διερεύνηση της δράσης των κατηγορουμένων και τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476915 και 210-6476765, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Ο τρόπος δράσης

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΕΛΑΣ, για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας. Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.



Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις. Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου βρέθηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια. Επιπλέον, συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο των κατηγορούμενων, καθώς στην οικία του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.



Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



-52.930- ευρώ,

-2.267- λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,

-14- πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο,

-5- όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι)

-7- ρολόγια, πλήθος από χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν, τσάντες,

πλήθος φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος,

-9- γεμιστήρες και κουτί μεταφοράς πιστολιού,

-13- αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα,

-43- ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,

-6- αμπούλες αναβολικής ουσίας,

-6- κάμερες,-5- καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

-12- κινητά τηλέφωνα,

-3- αορτήρες, κουκούλα full-face, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα,

-2- ρόπαλα,

-6- άδειες κατοχής όπλου και

-3- συναλλαγματικές.