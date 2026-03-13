ΕΛΑΣ: Αυτός είναι ο 70χρονος που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Δρούσε από τα Μέγαρα μέχρι το Μαρκόπουλο

Από την Ελληνική Αστυνομία δόθηκαν στη δημοσιότητα, την Παρασκευή (13/3), κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 70χρονου για ληστεία ο οποίος συνελήφθη την 3-2-2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.



Πρόκειται για τον συλληφθέντα: (επ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ (ον) Σπυρίδωνα του Γρηγορίου και της Φανής, γεννηθέντα την 20-11-1956 στην Αργολίδα.

Υπενθυμίζεται πως ο 70χρονος είχε συλληφθεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στις 3 Φεβρουαρίου, για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με το πρόσχημα της οφειλής χρηματικού ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχουν εξιχνιαστεί 35 περιπτώσεις, με οικονομικό όφελος άνω των 15.000 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και ληστεία ενώ αναζητείται και έτερος δράστης.

Τρόπος δράσης

Ειδικότερα, από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού διαπιστώθηκε ότι ο 70χρονος διέπραττε, τουλάχιστον από το 2023, απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.



Ως προς τον τρόπο δράσης, αρχικά ο έτερος δράστης εντόπιζε ηλικιωμένα άτομα και συγκέντρωνε πληροφορίες για την οικογενειακή τους κατάσταση ενώ λίγα λεπτά μετά ο 70χρονος προσέγγιζε τους ηλικιωμένους και χρησιμοποιώντας τις ανωτέρω πληροφορίες τους εξαπατούσε αφαιρώντας χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα της οφειλής ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο παραγγελίας ηλεκτρονικού υπολογιστή.



Ενδεικτικό της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι ο 70χρονος κινούνταν καθημερινά με «επιχειρησιακό» όχημα σε ολόκληρο το Νομό Αττικής, για τον εντοπισμό υποψηφίων θυμάτων ενώ κατά την προανάκριση των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν -35- περιπτώσεις απάτης σε πλείστες περιοχές, από τα Μέγαρα μέχρι και το Μαρκόπουλο.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, καθώς και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 214-4093416 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.