«ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»: Το «στίγμα» του κόμματος Τσίπρα και το σκληρό πολιτικό μήνυμα

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ, είναι το όνομα του (νέου) κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκαλύφθηκε στην συγκέντρωση του Θησείου. Με σαφείς ιδεολογικούς προσανατολισμούς, Αριστερά και με έμφαση στην Ελλάδα και στη Συμπαράταξη, ο πρώην πρωθυπουργός δημοσιοποίησε εκτός του τίτλου και την πολιτική ταυτότητα που θέλει να έχει η νέα του προσπάθεια.

Μπορεί να μην είναι έκπληξη πολιτική, η ιδεολογική ταυτότητα αλλά ήταν έκπληξη ο τίτλος. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που περίμεναν κάτι διαφορετικό. Ήταν, όμως, μια προσωπική του επιλογή ανάμεσα σε πολλούς και διαφορετικούς τίτλους που είχαν προταθεί. Η επιλογή, λέγεται, πως ήταν «αυστηρά προσωπική».

Η «Συμπαράταξη», λένε στενοί του συνεργάτες, ήταν η λέξη που επιθυμεί ο ίδιος να προσδώσει στο νέο εγχείρημα. Όχι κόμμα, αλλά Συμπαράταξη, των προοδευτικών δυνάμενων. Ένα άνοιγμα, είπε, προς τους πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικής κατεύθυνσης αλλά με όρια που ξεπερνούν κατά πολύ τα στενά όρια του «χθες», όπως είπε, για την ανάγκη όχι «αλλαγής στην κυβέρνηση αλλά αλλαγή πολιτικής». Μια νέα σελίδα «στην μεταπολίτευση», όπως είπε και ο ίδιος.

«ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα pic.twitter.com/ApWMHS07i0 — Flash.gr (@flashgrofficial) May 26, 2026

Είναι σαφές πως η επιδίωξη του είναι να ηγηθεί του ευρύτερου χώρου της σοσιαλδημοκρατίας αλλά και της Αριστεράς. Με μήνυμα και προς το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας πως ιστορικά το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε σημαντικά στην κρίση της πολιτικής. «Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης του σήμερα, τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους τη μια με το ένα την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές».

Με σφοδρότατη επίθεση στην κυβέρνηση, έκανε λόγο και για τα Τέμπη και για τις υποκλοπές και για τη διαφθορά και για το κράτος δικαίου και για τον «εξευτελισμό της χώρας με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ». «Δεκάξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν. Και είναι αμετανόητοι. Με τις ίδιες νοοτροπίες, και συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης ανατρέπονται εγκαταλείπονται συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία η διαφθορά η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υπό διωγμό. Και η δημοκρατία υπό περιορισμό», είπε με δηκτικό τρόπο.

Οι δεσμεύσεις

Κατάθεσε, μάλιστα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις θέτοντας ουσιαστικά και το πλαίσιο στο οποίο αναμένεται να κινηθεί το πρόγραμμα του κόμματος του.

Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια.

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών Κρίσεων για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία. Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης. Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.