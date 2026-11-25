«Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων. Η επίθεση στον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, παραγωγής Μαξίμου και διακίνησης “φιλικών” μέσων, πιστοποιεί τη βαθιά ανηθικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη»: αυτό σημειώνει, εισαγωγικώς, σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσθέτει:

«Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει, όταν αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα των συνδαιτυμόνων του στο μεγάλο φαγοπότι, να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων. Να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στα αίσχη των υπουργών του, που μοιράζουν και μοιράζονται δημόσιο χρήμα, με τη διαφανή δραστηριότητα κάθε πολίτη, ελεύθερου επαγγελματία που ασκεί το επάγγελμά του με εντιμότητα. Να προσπαθεί να συγκαλύψει το όργιο των απευθείας αναθέσεων, με άλλη μια απευθείας ανάθεση: Την ανάθεση της δολοφονίας χαρακτήρα όσων στέκονται απέναντι στα σκάνδαλα που φέρουν την υπογραφή του».

«Πυρά» και κατά του ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, όμως, η ΕΛΑΣ στρέφει τα βέλη της και κατά του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Αν όμως οι προθέσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι φανερές, ερωτηματικά υπάρχουν για την προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς. Μια λάσπη που χτες αφορούσε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και αύριο όποιον άλλον αισθανθούν ότι απειλεί τις μέρες της αφθονίας του συστήματος Μητσοτάκη».

«Υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;», διερωτάται κλείνοντας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων

Η επίθεση στον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, παραγωγής Μαξίμου και διακίνησης «φιλικών» μέσων, πιστοποιεί τη βαθιά ανηθικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει, όταν αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα των συνδαιτημόνων του στο μεγάλο φαγοπότι, να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων.

Να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στα αίσχη των υπουργών του, που μοιράζουν και μοιράζονται δημόσιο χρήμα, με τη διαφανή δραστηριότητα κάθε πολίτη, ελεύθερου επαγγελματία που ασκεί το επάγγελμά του με εντιμότητα.

Να προσπαθεί να συγκαλύψει το όργιο των απευθείας αναθέσεων, με άλλη μια απευθείας ανάθεση: Την ανάθεση της δολοφονίας χαρακτήρα όσων στέκονται απέναντι στα σκάνδαλα που φέρουν την υπογραφή του.

Αν όμως οι προθέσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι φανερές, ερωτηματικά υπάρχουν για την προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς.

Μια λάσπη που χτες αφορούσε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και αύριο όποιον άλλον αισθανθούν ότι απειλεί τις μέρες της αφθονίας του συστήματος Μητσοτάκη.

Υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;»