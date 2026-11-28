Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει η ΕΛΑΣ, με αφορμή την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, μετά τις καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις σε συγγενικά του πρόσωπα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει ανεπαρκή την αποχώρηση του υφυπουργού, υποστηρίζοντας ότι δεν μεταβάλλει την πολιτική κατάσταση ούτε αγγίζει τον πυρήνα του κυβερνητικού συστήματος που, όπως καταγγέλλει, επέτρεψε την ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών.

Μάλιστα, η παράταξη επισημαίνει ότι η παραίτηση ήρθε έπειτα από δώδεκα ημέρες, κατά τις οποίες, σύμφωνα με την ίδια, ο Βαγγέλης Λιάκος αρνούνταν να αποχωρήσει, ενώ συμμετείχε κανονικά και στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, καθήμενος δίπλα στον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, η παράταξη αφήνει αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, θέτοντας το ερώτημα εάν η αποχώρηση του υφυπουργού συνδέεται με την προσπάθεια αντιπερισπασμού απέναντι στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των «σπιτιών ανακύκλωσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Ο κ. Λιάκος παραιτήθηκε σήμερα, έπειτα από δώδεκα ολόκληρες ημέρες που αρνούνταν πεισματικά να το κάνει – και αφού πρώτα συμμετείχε κανονικά στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, καθισμένος δίπλα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του.

Εκτός κι αν του τη ζήτησε κρυφά σήμερα, ως μια απέλπιδα προσπάθεια αντιπερισπασμού μπροστά στη δυσοσμία του σκανδάλου των σπιτιών ανακύκλωσης που μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται.

Όπως και να έχει, η παραίτησή του δεν αλλάζει τίποτα. Το σύστημα που τον «ανέθρεψε» παραμένει άθικτο. Το μοτίβο τους, άλλωστε, είναι πλέον γνώριμο: στην αρχή κρύβονται και αρνούνται κάθε ευθύνη, στη συνέχεια τον επιβραβεύουν δίνοντάς του μισό υπουργείο και, στο τέλος, υπό το ασφυκτικό βάρος των αποκαλύψεων, καταφεύγουν σε μια όψιμη «ανάληψη ευθύνης» απλώς και μόνο για να διασωθεί το καθεστώς τους.

Ακόμη κι αν φεύγει ο κ. Λιάκος, η κυβέρνηση που γέννησε τους Λιάκους, τους Μπεκίρηδες, τους Κουλκουδίνες και τους Πάτσηδες παραμένει στη θέση της.

Στην κορυφή αυτού του συστήματος βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης. Ο αρχιερέας και αρχιτέκτονας της διαφθοράς -υπεύθυνος για τις υποκλοπές, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συγκάλυψη στα Τέμπη, το πλιάτσικο στο Ταμείο Ανάκαμψης, τον διεθνή διασυρμό της χώρας, τις αλλεπάλληλες δημοσιονομικές διορθώσεις και την εξόντωση της κοινωνίας από την ακρίβεια- νομίζει ότι μπορεί, θυσιάζοντας ένα ακόμη πρόσωπο, να βγει ξανά αλώβητος.

Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Οι παραιτήσεις τους δεν αρκούν· καλύτερα να παραιτηθούν όλοι μαζί. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής!».