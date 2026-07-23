ΕΛΑΣ για ΣΕΦ: Στηρίζουμε τους εργαζομένους, οι εγκαταστάσεις ανήκουν στην κοινωνία

Με ανακοίνωσή του το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) εκφράζει τη στήριξή του στους εργαζόμενους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με αφορμή τις καταγγελίες του σωματείου τους, ενώ παράλληλα στρέφει τα πυρά του κατά του σχεδιασμού της κυβέρνησης για τις δημόσιες αθλητικές υποδομές.

«Οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία»

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., οι μεγαλύτερες δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, μεταξύ των οποίων το ΕΑΚΝ Άγιος Κοσμάς, το ΣΕΦ, το ΟΑΚΑ και οι εγκαταστάσεις στα Λιόσια, εγκαταλείφθηκαν, όπως υποστηρίζει, κατά την επταετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η ίδια καταγγέλλει ότι σημαντικοί δημόσιοι πόροι δαπανήθηκαν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για «αποτυχημένες επιλογές, εργολαβικές λογικές και αποσπασματικές παρεμβάσεις». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι όσοι είχαν την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση αυτή επιχειρούν σήμερα να εμφανιστούν ως οι διαχειριστές της «εξυγίανσης» και της «αναγέννησης» των ίδιων εγκαταστάσεων.

Ο Τομέας Αθλητισμού της ΕΛ.Α.Σ. κάνει λόγο για μια διαχρονική πολιτική επιλογή, η οποία, όπως αναφέρει, ξεκινά από την υποχρηματοδότηση και την απαξίωση των δημόσιων αθλητικών χώρων, συνεχίζεται με την επίκληση της ανάγκης «εξυγίανσής» τους και καταλήγει στη μετατροπή τους σε εταιρικά σχήματα, με στόχο την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας προς όφελος ιδιωτικών επενδυτικών συμφερόντων.

«Οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν αποτελούν εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία ούτε ευκαιρίες επιχειρηματικής εκμετάλλευσης», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργήθηκαν με πόρους του ελληνικού λαού και οφείλουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας, του ερασιτεχνικού αθλητισμού, των ομοσπονδιών, των σωματείων και της νέας γενιάς.

Οι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας στο ΣΕΦ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΕΦ, με την ΕΛ.Α.Σ. να υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να εργάζονται σε συνθήκες εργοταξίου.

Παράλληλα, επικαλείται τις καταγγελίες του σωματείου των εργαζομένων, σύμφωνα με τις οποίες οι δεσμεύσεις του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων παρεμβάσεων και τη μετεγκατάσταση του προσωπικού σε ασφαλείς χώρους δεν έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.

Η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει τη στάση αυτή, σε συνδυασμό με την αδράνεια της διοίκησης, ως απαξίωση των εργαζομένων που διατηρούν καθημερινά σε λειτουργία τις δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις και εκφράζει προβληματισμό για την προτεραιότητα που δίνεται στην υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα αιτήματα της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά να αποσυρθεί κάθε σχέδιο μετατροπής των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων σε Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ παράλληλα απαιτεί την άμεση μετεγκατάσταση του προσωπικού του ΣΕΦ σε κατάλληλες και ασφαλείς υποδομές, με εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ζητά να διασφαλιστεί νομοθετικά ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας των αθλητικών εγκαταστάσεων για τα ερασιτεχνικά σωματεία και τους πολίτες, καθώς και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και έλεγχος στη διαχείριση των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που, όπως αναφέρει, κατευθύνθηκαν στις αθλητικές υποδομές χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Τέλος, η ΕΛ.Α.Σ. ζητά γενναία αύξηση της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων σταδίων και καλεί τους αθλητικούς φορείς, τα ερασιτεχνικά σωματεία, τους εργαζόμενους και τη νεολαία σε ένα κοινό μέτωπο για την υπεράσπιση της δημόσιας αθλητικής περιουσίας.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων του ΣΕΦ. Τα δικαιώματα και τα δημόσια αγαθά δεν παραχωρούνται ούτε πωλούνται, κατακτώνται και υπερασπίζονται καθημερινά», καταλήγει η ανακοίνωση.