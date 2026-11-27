«Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με τα ‘σπιτάκια’. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς βλέπουν σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη ομάδα που δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020. Εξετάζουν κακουργήματα: απάτη με επιχορηγήσεις, απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσθέτει:

«Από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 η εταιρεία φαίνεται ότι εισέπραξε συνολικά 87.756.542,29 ευρώ.

«Τα εκατομμύρια των δημοσιονομικών διορθώσεων ποιος θα τα πληρώσει άραγε;»

Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν. Η περιουσία τους δεσμεύτηκε για εννέα μήνες. Έρευνα έγινε και στο σπίτι του πρώην γενικού γραμματέα του ΕΣΠΑ, γιατί από το ΕΣΠΑ πληρώθηκαν όλα αυτά.

«Κι όμως», συνεχίζει, «ο αντιπρόεδρος της ΝΔ μάς διαβεβαίωνε: ‘ΚΑΝΕΝΑ σκάνδαλο με τα Πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και όσα ακούτε τόσο καιρό είναι ένας συνδυασμός συγκρούσεως εμπορικών συμφερόντων και πολιτικής αντιπαράθεσης. Και η τιμή ελέγχθηκε πολλαπλώς με όλους τους τρόπους που έχει το Δημόσιο στα στάδια που έπρεπε και όλες οι διαδικασίες του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού έχουν τηρηθεί στο ακέραιο’.

Τα εκατομμύρια των δημοσιονομικών διορθώσεων ποιος θα τα πληρώσει άραγε;», διερωτάται η ΕΛΑΣ, η ανακοίνωση της οποίας καταλήγει:

«Το συμπέρασμα είναι ένα: τον κ. Μητσοτάκη και την παρέα του δεν πρέπει να τους πιστέψει καμία και κανείς ποτέ ξανά».