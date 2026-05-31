ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στην Αλβανία: «Να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας»

«Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), του κόμματος που ίδρυσε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας.



Στη συνέχεια της ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ, επισημαίνει επιπλέον και τα εξής: «Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.



Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά ρητά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή του τότε έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα».