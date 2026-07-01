ΕΛΑΣ για τις δηλώσεις Κυρανάκη: «Διχασμός και εμφυλιοπολεμική ρητορική»

Η ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις που έκανε Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο Action24 με τις οποίες συνέδεσε την πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με την τρομοκρατική επίθεση εναντίον στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη - επιθέσεις που άφησαν πίσω τους μια νεκρή γυναίκα.

Η «Συμπαράταξη» σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «διχασμό και εμφυλιοπολεμική ρητορική» υπενθυμίζοντας ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την τρομοκρατία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.

Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κου Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του.

Νωρίτερα με δήλωσή του ο κ. Τσίπρας είχε εκφράσει την οδύνη του για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα τονίζοντας πως «η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας».