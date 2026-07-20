ΕΛΑΣ: Γιατί δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια - Η τομεάρχης Παιδείας του κόμματος απαντά

Το πρόγραμμα 5+1 παρεμβάσεων για την αναδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος παρουσίασε σήμερα, στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.). Μεταξύ άλλων, ξεχώρισαν η κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων, αλλά και το γεγονός ότι το κόμμα δεν έχει σκοπό να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Η τομεάρχης Παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, μαζί με τον αναπληρωτή τομεάρχη, Παναγιώτη Κασσιανό, ξεδίπλωσαν τις «5+1» εμβληματικές παρεμβάσεις του κόμματος, οι οποίες καλύπτουν και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τη συζήτηση συντόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η κ. Λαλιώτου έδωσε το στίγμα της φιλοσοφίας του κόμματος, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το κόμμα δεν θα προβεί σε κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημιακών μονάδων, αλλά θα προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές στον σχετικό νόμο.

Οι παρεμβάσεις, εξήγησε, «αφορούν την εκπαίδευση και στις τρεις βαθμίδες της, καθώς και την εκπαιδευτική κοινότητα. Εντοπίζονται σε σημαντικά προβλήματα, σε αυτά που θεωρούμε εμείς τα άμεσα, έντονα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και άρα και η ελληνική κοινωνία και προτείνουμε λύσεις οι οποίες είναι ώριμες, εφαρμόσιμες αλλά και ριζοσπαστικές».

1. «Καταργούμε τις Πανελλαδικές»: Το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Η πιο ριζοσπαστική πρόταση αφορά την πλήρη αναμόρφωση του Λυκείου και του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την τομεάρχη Παιδείας να δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Καταργούμε τις πανελλαδικές. Από το ακριβό και ψυχοφθόρο διόδιο στη γνώση και τη μάθηση. Κρατάμε το αδιάβλητο. Προσθέτουμε εκπαιδευτική αξιοπιστία. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό - και όσοι έχουμε περάσει πολλές ώρες της ζωής μας μέσα στην τάξη το γνωρίζουμε καλά - το εξεταστικό σύστημα να καθορίζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας και της μάθησης».

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Σύμφωνα με την παρουσίαση της ΕΛ.Α.Σ το νέο σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:

Νέο Λύκειο: Μετατρέπεται από «προθάλαμος φροντιστηρίου» σε αυτοτελή θεσμό μόρφωσης. Θεσπίζεται ενιαίο πρόγραμμα γενικής παιδείας στην Α’ και Β’ Λυκείου και επιλογή κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου, με απομάκρυνση της «πανεπιστημιακού επιπέδου» ύλης, ώστε η γνώση να αποκτά βάθος και όχι έκταση.

Αναβαθμισμένο Απολυτήριο: Πιστοποίηση γνώσεων με διεθνείς προδιαγραφές, σύγχρονους τρόπους αξιολόγησης και απόλυτα αδιάβλητο χαρακτήρα.

Ελεύθερη Πρόσβαση στα ΑΕΙ: Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις, μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου, σε όσα τμήματα οι αιτήσεις δεν ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις. Για τα τμήματα υψηλής ζήτησης, θα εφαρμόζονται μεταβατικά εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης, με τελικό στόχο την εισαγωγή αποκλειστικά μέσω του βαθμού του Αναβαθμισμένου Απολυτηρίου.

Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Eurokinissi

2. Μη κρατικά Πανεπιστήμια: «Δεν καταργούμε τα ιδιωτικά, αλλά αλλάζουμε ριζικά τον νόμο»

Αναφορικά με τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) και το πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, η κ. Λαλιώτου παρουσίασε στο Orange Press Agency τη θέση της ΕΛ.Α.Σ., επικαλούμενη την ασφάλεια δικαίου για τους φοιτητές, αλλά προανήγγειλε αυστηρούς κανόνες:

«Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από τον νόμο Πιερρακάκη, για να το πούμε περιγραφικά, είναι μια επιλογή που εμείς δεν θα την είχαμε κάνει, δεν θα τα είχαμε δημιουργήσει. Όμως σεβόμαστε το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μία πραγματικότητα σήμερα με χιλιάδες φοιτητών να φοιτούν σε αυτά και σεβόμενοι την αρχή της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες δεν προχωρούμε σε κατάργησή τους. Προχωρούμε όμως σε ριζική μεταβολή των διατάξεων του νόμου Πιερρακάκη, που ρυθμίζουν τη δημιουργία, τις διαδικασίες δημιουργίας και λειτουργίας των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γιατί δεν θα αφήσουμε η Ελλάδα να γίνει ένα Ελ Ντοράντο πανεπιστημιακής παραπαιδείας».

3. Ανατροπή στους νόμους Κεραμέως-Πιερρακάκη και στήριξη των Δημόσιων ΑΕΙ

Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει τη θεσμική θωράκιση των δημόσιων πανεπιστημίων με ουσιαστικές αλλαγές:

Κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης στα δημόσια ΑΕΙ.

Αλλαγή στον τρόπο εκλογής των Πρυτανικών Αρχών και των μελών ΔΕΠ.

Ριζική μεταβολή του νόμου 4957/2022 («Νόμος Κεραμέως») και του νόμου 5094/2024 («Νόμος Πιερρακάκη»).

4. Διετή Προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια

Μια άλλη βασική παρέμβαση αφορά τη σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας:

Δημιουργούνται Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός των πανεπιστημίων, με αντικείμενα υψηλής ζήτησης.

Η εισαγωγή θα γίνεται χωρίς εξετάσεις για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής και για αποφοίτους ΓΕΛ.

Το πτυχίο θα αποτελεί ταυτόχρονα και άδεια άσκησης επαγγέλματος (Επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων), με την υλοποίηση να γίνεται υπό την ευθύνη των ΑΕΙ και σε υποχρεωτική συνέργεια με παραγωγικούς φορείς.

5. Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών και «Σχολική Ειρήνη»

Το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους λειτουργούς της εκπαίδευσης και την καθημερινότητα στα σχολεία:

Αξιοπρεπείς μισθοί με την άμεση ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικά μισθολόγια.

Παύση των διώξεων και κατάργηση του ισχύοντος τιμωρητικού πλαισίου αξιολόγησης, με παράλληλη θεσμική θωράκιση από αυθαιρεσίες.

Επαναφορά του συλλογικού χαρακτήρα υποστήριξης των σχολείων μέσω των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και δραστική αναβάθμιση της σχολικής στέγης.

6. Ισότιμη Εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία

Η έκτη δέσμευση αφορά τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς:

Στελέχωση όλων των σχολείων με Διεπιστημονικές Ομάδες (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και, ειδικά στα νηπιαγωγεία, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές) για την έγκαιρη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και πρώιμη παρέμβαση.

Εκπαιδευτική ένταξη στο γενικό σχολείο με ουσιαστική ενίσχυση των Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης.

Αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών στα Ειδικά Σχολεία και ενίσχυση των συνεργασιών τους με τα γενικά σχολεία, με στόχο την ενίσχυση της ορατότητας των ανάπηρων ατόμων.