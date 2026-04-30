ΕΛΑΣ και Υπουργείο είπαν «όχι» στη μετακίνηση οπαδών σε Τούμπα και Γεώργιος Καραϊσκάκης

Η πρωτοβουλία των οπαδών του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ να υπάρξει εκατέρωθεν μετακίνηση στα μεταξύ τους παιχνίδια δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η αστυνομία και το υπουργείο τους έβαλαν «φρένο».

Οι οργανωμένοι οπαδοί των δυο ομάδων ήρθαν σε μια εξαρχής συμφωνία για να υπάρξει μετακίνησή τους στα εκτός έδρας ματς των ομάδων τους σε Τούμπα για τους «ερυθρόλευκους» και Γεώργιος Καραϊσκάκης για τους «θεσσαλονικείς», είδαν όμως τις αρμόδιες αρχές να τους λένε όχι σε αυτό το σχέδιο, καθώς επικαλούμενες λόγους ασφάλειας, αποφάσισαν να μην επιτρέψουν τις μετακινήσεις.

Το θετικό κλίμα ανάμεσα στους οπαδούς των δυο ομάδων δημιουργήθηκε μέσω κάποιων αντιπροσωπειών των οργανωμένων που ταξίδεψαν σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά για να τιμήσουν οι μεν τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στην Ρουμανία και οι δε για το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων της Θύρας 7 και κατέθεσαν στεφάνια.