«Ελάτε όσο γυμνοί τολμάτε»: Η ποδηλατοδρομία χωρίς ρούχα για 19η χρονιά στη Θεσσαλονίκη

Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, το περιβάλλον και το ελεύθερο σώμα διεξάγεται για άλλη μία χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 19ης Διεθνούς Γυμνής Ποδηλατοδρομίας.

H 19η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

Βίντεο: Β. Παπαναστασούλης pic.twitter.com/g7Xq3QbrIb — Flash.gr (@flashgrofficial) June 19, 2026

Η εκδήλωση ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου στο πάρκο της ΧΑΝΘ, με δράσεις Bodypainting. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κινήθηκαν με τα ποδήλατά τους στο κέντρο της πόλης, επί των οδών Τσιμισκή, Βενιζέλου, Εγνατίας, Εθνικής Αμύνης, Σβώλου, Δραγούμη και επί της Λεωφόρου Νίκης.

Φωτό: Βασίλης Παπαναστασούλης/Flash.gr

«Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα STOP στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρύπανση και τη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το Ποδήλατο, Περιβάλλον, Ελεύθερο Σώμα. Ελάτε όσο γυμν* τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή, με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μη-μηχανοκίνητα», ανέφεραν οι διοργανωτές, καλώντας στη συγκέντρωση ποδηλατοπορείας.

Φωτό: Βασίλης Παπαναστασούλης/Flash.gr

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία είναι ένα διεθνές αυτοοργανωμένο και αποκεντρωμένο κίνημα και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2008 με συναυλίες, δρώμενα και παράλληλες εκδηλώσεις.

Φωτό: Βασίλης Παπαναστασούλης/Flash.gr

Σύμφωνα με τους διοργανωτές: «Είναι μια γιορτή διεκδίκησης για την προώθηση, του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και της ήπιας κινητικότητας, ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρύπανσης που δημιουργεί. Για την απεξάρτησή μας από το πετρέλαιο, τον λιγνίτη και τις μη ήπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την οικολογία, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την επανασύνδεση με τη φύση, την αποανάπτυξη, την ειρήνη & τη μη-βία, τα δικαιώματα ανθρώπινων και-μη ζώων, την ελευθερία του σώματος, της έκφρασης και της σεξουαλικότητας, την ισότητα και την διαφορετικότητα, την απενοχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος, χωρίς διακρίσεις».