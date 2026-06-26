Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Απογοητεύτηκα με τα χυδαία σχόλια που δέχτηκα στην εγκυμοσύνη»

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την έκπληξη και την απογοήτευσή της για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τόσο η προσωπική της ζωή όσο και η επαγγελματική της δραστηριότητα.

«Μου έλεγαν "δεν πειράζει που περιμένεις κορίτσι"»

Η τραγουδίστρια, που σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της τη δεύτερη κόρη της, αποκάλυψε πως αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση που έκανε μετά από περιστατικό με έναν τεχνικό στο σπίτι της, ο οποίος σχολίασε ότι ήταν κρίμα που δεν περίμενε αγόρι.

Όπως είπε, αυτό που τη σόκαρε περισσότερο ήταν τα σχόλια που ακολούθησαν στα social media.

«Δεν μπορείς να λες σε μία γυναίκα οχτώ μηνών ότι "δεν πειράζει που περιμένετε κοριτσάκι" ή ότι "χρειάζεται περισσότερο αρσενικό και αντρίλα"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα επικριτικά σχόλια για το νέο της βίντεο κλιπ

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου αποκάλυψε ακόμη ότι δέχτηκε νέο κύμα αρνητικών σχολίων όταν δημοσίευσε backstage στιγμές από τα γυρίσματα του νέου της βίντεο κλιπ, στο οποίο εμφανίζεται έγκυος.

«Σοκαρίστηκα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Το ότι μια γυναίκα συνεχίζει να δουλεύει, εφόσον μπορεί και έχει την έγκριση του γιατρού της, δεν θα έπρεπε να προκαλεί τέτοιες αντιδράσεις». Δεν το περίμενα να γράφουν τέτοια χυδαία και αισχρά σχόλια κάτω από μια ανάρτηση.. είπε.

Η ίδια παραδέχθηκε πως αυτό που την απογοήτευσε περισσότερο ήταν ότι πολλά από τα επικριτικά σχόλια προέρχονταν και από γυναίκες.

«Είμαι βαθιά χαρούμενη που θα αποκτήσω δύο κόρες»

Παρά τις αρνητικές εμπειρίες, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι βιώνει την εγκυμοσύνη της με χαρά και ανυπομονησία.

Όπως εξήγησε, επειδή μεγάλωσε χωρίς αδέλφια, νιώθει ιδιαίτερη ευτυχία που οι δύο κόρες της θα έχουν η μία την άλλη, κάτι που η ίδια πάντα επιθυμούσε.