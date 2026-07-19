Ελεάνα Παπαϊωάννου: Γέννησε το δεύτερο παιδί της - Η φωτογραφία από την αίθουσα τοκετού

«Και η αγάπη μεγάλωσε»! Με αυτά τα λόγια η Ελεάνα Παπαϊωάννου υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί της που ήρθε στον κόσμο το Σάββατο 18 Ιουλίου. Η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί το χαρμόσυνο νέο με τους θαυμαστές της και ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία κυριολεκτικά μέσα από την αίθουσα του τοκετού με το νεογέννητο στην αγκαλιά της λίγα λεπτά αφότου αυτό βγήκε στον κόσμο μας. Τη συγκεκριμένη ανάρτηση η Ελεάνα την έντυσε μουσικά με το τραγούδι «Προσευχή» της Χάρις Αλεξίου.

Πριν από μερικούς μήνες η Παπαϊωάννου είχε αποκαλύψει στο «Buongiorno» το πώς προέκυψε η εγκυμοσύνη. «Ήταν κάτι που το θέλαμε, γιατί πέρασαν και οχτώ χρόνια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο προσπαθούσαμε με αγωνία. Δεν ήταν στο πρόγραμμα. Ήρθε ξαφνικά, ήρθε σε μία έτσι ζόρικη στιγμή, για μένα ψυχολογική. Είχαμε περάσει έτσι ένα θεματάκι υγείας με τη Θεοδώρα και είχα στεναχωρηθεί, είχα αγχωθεί λίγο παραπάνω και ήρθε σε μία στιγμή που ήταν ουρανοκατέβατο. Ένιωσα έκπληξη και πολλή χαρά. Ήταν μια στιγμή που ένιωσα την παρουσία του Θεού πολύ κοντά μου. Το έμαθα στα Εισόδια της Θεοτόκου. Ήταν μια στιγμή πολύ ξαφνική, πολύ κομβική.

Στη Θεοδώρα το είπαμε 10-15 μέρες πριν το ανακοινώσω στα social media. Θέλαμε να σιγουρευτούμε ότι όλα πάνε καλά. Είχα και έχω πολύ άγχος. Και ήταν πολύ συγκινητική στιγμή όταν το έμαθε. Χάρηκε σε τέτοιο βαθμό που νόμιζα ότι κάτι θα πάθει από τη χαρά της. Ούρλιαζε. Η Θεοδώρα τον Σεπτέμβρη μού έλεγε: μαμά, θέλω να κάνεις ένα μωρό και της είπα χαριτολογώντας ότι θα το βάλουμε στο πρόγραμμα.

Και κάποια στιγμή μου λέει κατά τον Οκτώβρη: θέλω να κάνουμε ένα challenge τα Χριστούγεννα, αλλά δεν θα μπορείς γιατί θα είσαι έγκυος. Γελούσαμε εμείς και μου λέει: θα το μάθεις κατά τον Δεκέμβρη. Και στα τέλη Νοέμβρη μάθαμε ότι είμαι έγκυος».