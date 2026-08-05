«Έλεγε να μην ρωτούν για τον πατέρα του»: Τι αποκαλύπτει στον FLASH συγγενής του 55χρονου ξενοδόχου

Προσωρινά κρατούμενος θα παραμείνει μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή ο 55χρονος ξενοδόχος από τον Μυστρά που φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι κρατούσε τον πατέρα του, νεκρό, μέσα σε καταψύκτη, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί, μέχρι αυτή την ώρα, δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, αδικήματα για τα οποία αναμένεται να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, την Παρασκευή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Μυστρά, καθώς ο 55χρονος φέρεται να έκρυβε τη σορό του ηλικιωμένου πάτερα του στην κατάψυξη του ξενοδοχείου, για περίπου δυόμιση χρόνια, έχοντας μετατρέψει τον περιβάλλοντα χώρο σε «φρούριο» με αλυσίδες και απαγορευτικές πινακίδες.

«Έχουμε πέσει από τα σύννεφα και δεν μπορούμε να πιστέψουμε όσα μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες. Προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε στο μυαλό μας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε συναναστροφές με κανέναν, δεν είχε κοινωνικές σχέσεις και δεν ήθελε πολλά πάρε-δώσε», λέει στον FLASH, συγγενικό πρόσωπο του 55χρονου.

«Έμενε στο ξενοδοχείο με τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη»

«Στην περιοχή υπάρχει και το πατρικό του σπίτι αλλά αυτός έμενε στο ξενοδοχείο. Το έκλεισε γιατί δεν μπορούσε να το δουλέψει σωστά. Δεν ήταν κοινωνικός άνθρωπος. Φώναζε στον κόσμο που πήγαινε στο ξενοδοχείο να μην αγγίζουν κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν μικρόβια, παντού. Στους δικούς του ανθρώπους που ρωτούσαν, πώς είναι ο πατέρας του, τους απαντούσε ότι ήταν καλά και τους έλεγε να μη ρωτούν και να μην ανακατεύονται», υποστηρίζει το συγγενικό πρόσωπο.

«Είχε βάλει σύρματα στις μάντρες του ξενοδοχείο για να μην κάθεται ο κόσμος», λέει στον FLASH κάτοικος της περιοχής, χαρακτηρίζοντας τον 55χρονο ως έναν ιδιόρρυθμο άνθρωπο. «Το ξενοδοχείο το είχε κλείσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν τον βλέπαμε συχνά και φυσικά δεν βλέπαμε και τον πατέρα του για τον οποίο ξέραμε ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας. Ήταν περίεργος άνθρωπος, δεν ήθελε να ακουμπάς τίποτα στο ξενοδοχείο. Είχε βάλει σύρματα γύρω-γύρω στις μάντρες που ήταν σαν παγκάκια και μάλιστα δίπλα από το ξενοδοχείο υπάρχει παιδική χαρά που παίζουν μικρά παιδιά. Κάθε φορά που η μπάλα των παιδιών έμπαινε στον χώρο του ξενοδοχείου, φώναζε στα παιδιά».

Σοκαρισμένοι είναι και οι ξενοδόχοι της περιοχής που όπως λένε γνώριζαν πως το ξενοδοχείο είχε σταματήσει να λειτουργεί. «Έχω μένει άφωνος γιατί σε εμάς συμπεριφερόταν φυσιολογικά. Ξέραμε ότι το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί γιατί είχε κάποια προβλήματα αλλά είχαμε ακούσει ότι φέτος μπορεί και να λειτουργούσε ξανά», δηλώνει ξενοδόχος της περιοχής.

«Αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα»

«Ο εντολέας μου είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και έχει έντονα προβλήματα. Έχει ομολογήσει τη πράξη του και θα αναπτύξει τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς την Παρασκευή στο δικαστήριο. Όταν πάρω τη δικογραφία θα έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα», δηλώνει στον FLASH, ο δικηγόρος του 55χρονου, Άγις Κόκκορης.