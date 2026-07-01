Έλενα Χριστοπούλου για Ελίνα Παπίλα: «Είμαστε ένα αχτύπητο δίδυμο»

Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για τη φιλία της με την Ελίνα Παπίλα που προέκυψε από το πουθενά και μετά το τέλος του «Real View» δεν αποκλείεται να εξελιχθεί και σε μια νέα τηλεοπτική συνεργασία. «Η Ελίνα για μένα είναι μια έκπληξη, γιατί είναι ένας άνθρωπος και μία φίλη που θα ήθελα πάντα να έχω και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό και νομίζω ότι όντως είμαστε αχτύπητο δίδυμο.

Δεν περίμενα πως μέσα από την τηλεόραση θα έκανα μία τόσο δυνατή φιλία, αλλά η Ελίνα ήρθε και με πετσόκοψε! Μου λέει εγώ είμαι, αυτά τα χαρακτηριστικά έχω και μ’ αρέσει πάρα πολύ το ταξίδι αυτό μαζί της», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Εύχομαι να γίνει»

Η μάνατζερ αναφέρθηκε και στο εάν οι δύο γυναίκες εκτός από καλοκαιρινές διακοπές κάνουν και κάτι τηλεοπτικό μαζί. «Ποτέ δεν ξέρεις. Εύχομαι πολύ σύντομα να το κάνουμε και οι δυο και το θέλουμε και οι δυο πάρα πολύ να είμαστε κάπου μαζί, οπότε εύχομαι και να γίνει».