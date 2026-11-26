«Όλο το φως του φεγγαριού κουκλίτσα μου στα μάτια σου κρυμμένο. Φλωρινιωτάκι μου, αχ Ελενάκι μου δεν σε χορταίνω». Με ένα τραγούδι αφιερωμένο στη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, επέστρεψε δισκογραφικά ο Νίκος Καρβέλας, κυκλοφορώντας το πρωί της Πέμπτης 26/11 το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».

Το πρώτο τραγούδι του δίσκου έχει τίτλο «Φλωρινιωτάκι» και είναι αφιερωμένο στην αγαπημένη του, με τους στίχους του να αποτυπώνουν την τρυφερότητα και τον έρωτα που τους ενώνει.

πηγή: Instagram

Η Έλενα Φερεντίνου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την ξεχωριστή αυτή αφιέρωση και θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον σύντροφό της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου, που θα στέκεται δίπλα σου με αγάπη. Την αγάπη όπως την ξέρουμε εσύ κι εγώ», έγραψε σε story που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό.