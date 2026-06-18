Έλενα Καρακούλη: «Υπάρχει εφαρμογή που σου επιτρέπει να μιλάς με τους ανθρώπους που δεν ζουν πια»

Η Έλενα Καρακούλη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το νέο της βιβλίο «Υπουργείο μοναξιάς» που μιλά για τον σύγχρονο άνθρωπο που δεν έχει με ποιον να μιλήσει… «Το πρόβλημα της εποχής μας είναι η μοναξιά. Δηλαδή το ότι έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες σύνδεσης και την ίδια στιγμή είμαστε πιο μόνοι από ποτέ.

Και γι’ αυτό το βιβλίο ξεκινάει με το κράτος να αντιμετωπίζει τη μοναξιά των ανθρώπων που είναι ευάλωτοι, είτε ηλικιωμένοι, είτε έφηβοι, μοναχικοί άνθρωποι τέλος πάντων. Και πώς το κάνει αυτό το κράτος; Επιστρατεύοντας επαγγελματίες ακροατές, η δουλειά των οποίων είναι να ακούνε τους άλλους ανθρώπους που κάπως πρέπει να μιλήσουν, σε κάποιον πρέπει να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι».

«Υπάρχουν ρομπότ που κρατούν συντροφιά σε ηλικιωμένους»

«Κάποια στιγμή, λοιπόν, στο παιχνίδι μπαίνει και ένας ψηφιακός ακροατής, ένα ρομπότ. Εκεί περιπλέκονται τα πράγματα, γιατί συμβαίνει μία αυτοκτονία, στην αρχή του βιβλίου, η οποία πυροδοτεί τη συνέχεια. Κι αυτό ακόμα ακούγεται ως μία δυστοπία ή ένα φανταστικό σενάριο, αλλά νομίζω είμαστε ήδη εκεί. Αν δει κανείς βιντεάκια αυτή τη στιγμή, όλα αυτά έχουν συμβεί.

Δηλαδή, υπάρχουν ρομπότ αυτή τη στιγμή τα οποία είναι η συντροφιά ηλικιωμένων ανθρώπων, υπάρχουν τεχνολογίες πένθους… Αυτό είναι κάτι που το βρήκα ψάχνοντας για το βιβλίο. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει εφαρμογή, που σου επιτρέπει να μιλάς με τους ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή. Παίρνουμε υλικό, βίντεο, φωτογραφίες από τους ανθρώπους όσων ζουν και στη συνέχεια αυτό χρησιμοποιείται ως τρόπος να παρηγορηθούν οι άνθρωποι που είναι ζωντανοί».