Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Να διώξουμε τη ντροπή από τα θύματα» - Τι είπε για το Survivor

Συνέντευξη στην εκπομπή «Spill the Tea» του Mad TV, παραχώρησε η Έλενα Κρεμλίδου, μιλώντας για την πορεία της στα social media, τη συμμετοχή της στο Survivor, αλλά και για την εφιαλτική εμπειρία που είχε με το revenge porn, η οποία την οδήγησε σε δικαστικό αγώνα για τη δικαίωσή της.

Η γνωστή influencer εξομολογήθηκε πως, κοιτάζοντας πίσω, προσπαθεί να δώσει νόημα σε όσα βίωσε και να κατανοήσει πώς η συγκεκριμένη εμπειρία επηρέασε την προσωπική της εξέλιξη. «Κοιτώντας πίσω θα έλεγα πως για κάποιον λόγο συνέβη και για κάποιον λόγο τραυματίστηκα με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, για να μεγαλώσω, για να πάρει κάποια μαθήματα η ψυχή μου. Τότε έγινε ασυνείδητα, τώρα βλέπω τα τελευταία χρόνια έχω μια εσωτερική αναζήτηση. Δεν νομίζω ότι εκείνο έπαιξε ρόλο για να ξεκινήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα προς τα θύματα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μήνυμα που θέλει να στείλει σε όσους έχουν πέσει θύματα αντίστοιχης βίας, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης, της δύναμης και της διεκδίκησης.

«Να είναι δυνατοί, να έχουν πίστη στον εαυτό τους, να μην τα παρατάνε και να σταθούν δίπλα στον εαυτό τους. Είναι μορφή αυτοαγάπης να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Να κάνεις μήνυση, να μιλήσεις σε κάποιον για αρχή βασικά και να διώξουμε την ντροπή από τα θύματα… Η ντροπή θα έπρεπε να πάει σε οποιοδήποτε θύτη», τόνισε η Έλενα Κρεμλίδου.

«Εμπειρία ζωής το Survivor»

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στα προσωπικά της βιώματα, καθώς η γνωστή influencer μίλησε και για τη συμμετοχή της στο Survivor. Όπως αποκάλυψε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει ξανά στο δημοφιλές ριάλιτι.

«Με 10 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα, εννοείται ότι θα ξαναπήγαινα στο Survivor. Ναι, θα το ξανάκανα. Η εμπειρία αυτή μου άφησε πόνο και πληγές στα πόδια! Ήταν εντάξει, σίγουρα ήταν εμπειρία ζωής. Το να κοιμάσαι στο σανίδι κυριολεκτικά, να πεινάς, να είσαι με ανθρώπους που δεν θα ήσουν υπό φυσιολογικές συνθήκες καθημερινά στη ζωή σου».

Η Έλενα Κρεμλίδου παραδέχθηκε ότι το Survivor ήταν μια απαιτητική δοκιμασία, ωστόσο παραμένει για εκείνη μια εμπειρία που της έδωσε σημαντικά μαθήματα ζωής.