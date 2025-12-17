Έλενα Μπόναμ Κάρτερ: Αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που δεν παντρεύτηκε τον Τιμ Μπάρτον

Η 59χρονη σταρ του ''Crown'' μίλησε ανοιχτά για την αντισυμβατική της προσέγγιση στη δέσμευση, καθώς αναλογιζόταν την κατάρρευση της 13χρονης σχέσης της με τον σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, με τον οποίο έχει δύο παιδιά, τον 22χρονο Μπίλι και την 17χρονη Νελ. Όπως αποκάλυψε, ο λόγος που το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε ποτέ εκείνο το διάστημα ήταν επειδή δεν πίστευε ότι ο γάμος είναι υγιής.

«Δεν έχω παντρευτεί ποτέ στην πραγματικότητα, επειδή δεν μπορώ ειλικρινά να δώσω αυτή την υπόσχεση» είπε στο Podcast Fashion Neurosis with Bella Freud.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για πρώτη φορά για την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας από οποία πάσχει, κάτι που αποτελεί επίσης πρόκληση στις σχέσεις της, πόσο μάλλον στον σχεδιασμό ενός γάμου.

«Έχω ΔΕΠΥ, οπότε η ιδέα να οργανώσω έναν γάμο... εννοώ, θα ήταν υπέροχο, αλλά θα ήμουν τόσο εμμονική με κάθε επιλογή, που θα έλεγα απλώς, «Θεέ μου...» λέει χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας του 2001, «Ο Πλανήτης των Πιθήκων», όπου η δημιουργική τους χημεία εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα φλογερό ειδύλλιο. Μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, το ζευγάρι διατηρούσε ξεχωριστά αλλά γειτονικά σπίτια στο βόρειο Λονδίνο, τα οποία συνδέονταν με έναν διάδρομο - μια διαρρύθμιση που προκάλεσε αντιδράσεις σε όσους το άκουσαν, αλλά η ίδια έχει πει ότι τους λειτούργησε τέλεια.