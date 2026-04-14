Ελένη Ανουσάκη: «Έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια, έμεινα 7 μέρες στο νοσοκομείο»

Η Ελένη Ανουσάκη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έχοντας διαγνωστεί με καρδιακή ανεπάρκεια. Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την περιπέτεια που είχε και όσα έχει να αντιμετωπίσει από δω και μπρος. «Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά. Είχα καρδιά για να πονάω, καρδιά για να τραγουδάω. Καρδιά για να λυπάμαι, καρδιά για να κλαίω. Είχα μια καρδιά μέσα στην ψυχή μου, αλλά αυτή αρρώστησε».

«Δεν φοβάμαι ποτέ»

«Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια. Κάθισα 7 μέρες στο νοσοκομείο. Αυτοί τρομάξανε με την αυστηρότητά μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για μένα από μένα την ίδια. Είμαι καλά. Τώρα είμαι στο σπίτι, αλλά θα ξαναπάω, όπως είπε ο γιατρός. Θα πηγαινοέρχομαι κάθε 10 μέρες να μου κάνει τις εξετάσεις μου. Δεν φοβάμαι ποτέ. Για να είναι όλα καλά, κάνω μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια ώστε να μην κάνω λάθος τα φάρμακα».