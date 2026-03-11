Ελένη Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει και ούρλιαζα»

Η Ελένη Χατζίδου μίλησε για ένα δυσάρεστο περιστατικό που αντιμετώπισε στο παρελθόν όταν εμφανιζόταν σε νυχτερινό μαγαζί. Η τραγουδίστρια ανέφερε στην εκπομπή της «Breakfast@Star» τα όσα τραγικά έζησε όταν την είχαν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να τη «στριμώξει» και εκείνη ούρλιαζε! «Κι εγώ το έχω βιώσει! Με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε νυχτερινό μαγαζί, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει, να μου πει, να μου κάνει… Με κλείδωσε και ούρλιαζα!

Αυτό παιδιά πρέπει να συμβαίνει παντού, γιατί κάποιοι στο παρελθόν, στα προηγούμενα χρόνια, το έκαναν και βγήκαν και απάντησαν, βγήκαν μπροστά και επαναστάτησαν ή έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει δηλαδή, να βάλουν κάποιους ανθρώπους στη θέση τους, και μπορούμε και εμείς τώρα!

Έχει ανοίξει ο δρόμος για μας και έχουμε όλα αυτά και γευόμαστε τέλος πάντων τα πράγματα διαφορετικά».