Ελένη Χατζίδου: το πρόβλημα υγείας που την έστειλε στο κρεβάτι του ορθοπεδικού

Η Ελένη Χατζίδου η οποία έχει ξεκινήσει μαζί με την οικογένεια της τις καλοκαιρινές της διακοπές, αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, το πρόβλημα υγείας που έχει να αντιμετωπίσει και την κρατάει πίσω από το να χαλαρώσει και να απολαύσει το καλοκαίρι της.

Μετά από μια επίσκεψη στον ορθοπεδικό, η γνωστή τραγουδίστρια, όπως ανέφερε στο instagram, διαγνώστηκε με ρήξη έσω μηνίσκου και αναγκάστηκε να ξεκινήσει άμεσα φυσικοθεραπείες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελένη Χατζίδου μοιράζεται ανοιχτά με τους followers της κάποιο θέμα υγείας που αντιμετωπίζει, αφού μας έχει συνηθίσει να επικοινωνεί την καθημερινότητα της μέσα από τα social media.

Αυτή τη φορά ανέβασε μια φωτογραφία από το φυσικοθεραπευτήριο και εγράψε χαρακτηριστικά:

«Θυμάστε προχθές που πήγα στον ορθοπεδικό μου; Τελικά διαγνώστηκα με μικρή ρήξη στον έσω μηνίσκο, οπότε ξεκίνησα φυσικοθεραπείες… για άλλη μια φορά. Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία».

Δείτε την φωτογραφία: