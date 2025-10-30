Ελένη Δήμου: «Οι άνδρες φοβόντουσαν να με φλερτάρουν, σήκωνα το φρύδι και πάγωναν»

Καλεσμένη στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς ήταν η Ελένη Δήμου και μίλησε για της μακρόχρονη πορεία της στο τραγούδι, τις προσωπικές στιγμές με τον σύζυγό της, για τον γιο της αλλά και για την σχέση της με το ανδρικό φύλο την περίοδο των μεγάλων επιτυχιών.

«Οι άνδρες φοβόντουσαν να με φλερτάρουν, σήκωνα το φρύδι και πάγωναν» εξομολογήθηκε αρχικά η τραγουδίστρια και στην συνέχεια παραδέχθηκε γιατί δεν έκανε ποτέ δημόσιες σχέσεις.

«Στις δημόσιες σχέσεις δεν ήμουν ποτέ καλή και δεν ξέρω αν βγήκε σε καλό. Αυτή η στάση μου δεν ήταν όμως από υπέρμετρο εγωισμό, αλλά από ντροπή. Ακόμα και φίλους δεν θα τους έπαιρνα τηλέφωνο να τους πω ''έβγαλα καινούργια τραγούδια, μπορείς να παίξεις κάποιο στο ραδιόφωνο;''.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω θυμήθηκε: «Μου έγινε μια πολύ σοβαρή πρόταση από έναν μεγάλο παραγωγό στην Αγγλία, να μεταφερθώ εκεί και να κάνω τα τραγούδια μου εκεί. Φρέναρε από την δική μου εταιρία, όμως θα μπορούσα να το είχα κάνει. Η φωνή είναι ένα δώρο, τα τραγούδια είναι δώρα και πρέπει να τα δωρίζουμε και εμείς».

Την φωνή της, την προσέχει, όπως παραδέχθηκε: «Η φωνή είναι ένα όργανο. Δεν πίνω, ατμίζω τα τελευταία χρόνια και κοιμάμαι νωρίς όταν δεν έχω λόγο να είμαι ξάγρυπνη».

Η Ελένη Δήμου αναφέρθηκε όμως και σε πιο προσωπικά θέματα. «Με τον σύζυγό μου όταν έχουμε κοινό χρόνο, δουλεύουμε στο σπίτι, βλέπουμε Netflix, Ertflix... το παιδί μας είναι σε άλλη χώρα. Ήμουν πάντα cool και άνετη μαμά. Δεν είμαι καθόλου της καταπίεσης. Είχαμε πει από τότε που ήταν μικρός, να μην προδώσει την εμπιστοσύνη που του δείχνουμε και ό,τι θέλει να μοιραστεί μαζί μου να το κάνει άνετα. Του λέω την άποψή μου, μόνο όταν μου τη ζητήσει. Πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά και να υπάρχει ελευθερία με μέτρο» εξήγησε.