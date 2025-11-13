Ελένη Δήμου: «Οι άνθρωποι σήμερα ψάχνουν τρόπο για να βγάλουν δηλητήριο και κακία»

Η Ελένη Δήμου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Buongiorno” και μίλησε για την καριέρα της, τα “όχι” και τα “ναι” και για το γεγονός ότι πέφτει στο κρεβάτι της πολύ ήσυχη το βράδυ. «Ήθελαν να με αναγκάσουν να κάνω πράγματα που δεν ήθελα, αλλά δεν το έκανα. Ο κόσμος αποφάσισε για την καριέρα μου. Υπάρχουν και πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει, για τα “όχι” μου, για τα “ναι” μου, αλλά δεν είναι τόσα πολλά ώστε να αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και να μην πέφτω να κοιμηθώ ήσυχη».

«Αγάπη και όλα ξεπερνιούνται»

Η Δήμου αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή και στο γεγονός ότι κράτησε αρκετά πράγματα κρυφά από το κοινό της. «40 χρόνια με τον άνθρωπό σου είναι εύκολα όταν υπάρχει σεβασμός, όταν υπάρχει αγάπη. Τότε και τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολα, όχι στη σχέση μας, σε αυτά που συνέβαιναν γύρω μας και στη ζωή μας γενικότερα. Όταν αγαπάς βαθιά και αληθινά, όλα μπορείς να τα ξεπεράσεις».

«Δεν με ενδιαφέρει το μπλα μπλα των ανθρώπων»

Στην κουβέντα της με τη Φαίη Σκορδά σχολίασε και το κουτσομπολιό που επικρατεί στις μέρες μας και δηλητηριάζει τις ψυχές μας. «Φυσικά και δεν πρέπει ο κόσμος να ξέρει τα πάντα για σένα. Η ζωή σου και η καθημερινότητά σου δεν μπορεί να γίνεται εξώφυλλο στα περιοδικά. Πρέπει να την προστατέψεις είτε έχει καλά, είτε έχει κακά. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μιλάνε για τις ζωές των άλλων δεν έχουν κάτι να πουν για τη δική τους. Ας αφήσουμε λοιπόν τις ζωές των άλλων, όπως πορεύονται κι ας μην γινόμαστε η κλειδαρότρυπα. Δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο. Ούτε για τους ανθρώπους που βιώνουν αυτό το μπλα μπλα, ούτε για κανέναν. Είναι ένα κουτσομπολιό, είναι τοξικά όλα αυτά. Οι άνθρωποι σήμερα ψάχνουν τρόπο για να βγάλουν δηλητήριο και κακία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.

Είμαι μια τύπισσα που δεν με ενδιαφέρει το μπλα μπλα των ανθρώπων είτε καλά πουν, είτε κακά. Αν έβαλα κάποιους ανθρώπους στη ζωή μου και εκείνοι διέρρευσαν διάφορα, είναι δικό μου το λάθος και όχι εκείνων. Εμείς πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας, ποιους εμπιστευόμαστε και ποιους όχι».