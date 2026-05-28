Ελένη Φουρέιρα: «Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ καλλιτεχνικά με κάποιον που είναι ρατσιστής»

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν καλεσμένη στο «MAD VMA The Vidcast» και έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για το πώς επιλέγει τους συνεργάτες της.

«Πολλές φορές κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Το να βγαίνεις, ας πούμε, σε ένα βιντεοκλίπ τόσο σέξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ, τύπου ντρέπομαι, είμαι να πεθάνω. Κάπως στη δουλειά μου φαίνεται ΟΚ αυτό. Οπότε, δεν ξέρω εάν θα έκανα ντουέτο με κάποιον που είχε περίεργες απόψεις, δηλαδή πολύ διαφορετικές από τις δικές μου, ή για πράγματα που εγώ είμαι πολύ πωρωμένη. Δεν θα έκανα συνεργασία με κάποιον που είναι ρατσιστής, πάρα πολύ δύσκολα. Και ας ήταν ο μεγαλύτερος σταρ, δεν το έχω κάνει».