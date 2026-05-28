Breaking news icon BREAKING
NEWS

Συναγερμός στην Ελβετία: Άνδρας μαχαίρωσε τέσσερις ανθρώπους σε σιδηροδρομικό σταθμό

LIFE Ελένη Φουρέιρα Showbiz

Ελένη Φουρέιρα: «Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ καλλιτεχνικά με κάποιον που είναι ρατσιστής»

Η τραγουδίστρια μίλησε έξω από τα δόντια και έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για το ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει με άτομα που δεν σέβονται τους άλλους.

φωτογραφία instagram
φωτογραφία instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν καλεσμένη στο «MAD VMA The Vidcast» και έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για το πώς επιλέγει τους συνεργάτες της.

«Πολλές φορές κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Το να βγαίνεις, ας πούμε, σε ένα βιντεοκλίπ τόσο σέξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ, τύπου ντρέπομαι, είμαι να πεθάνω. Κάπως στη δουλειά μου φαίνεται ΟΚ αυτό. Οπότε, δεν ξέρω εάν θα έκανα ντουέτο με κάποιον που είχε περίεργες απόψεις, δηλαδή πολύ διαφορετικές από τις δικές μου, ή για πράγματα που εγώ είμαι πολύ πωρωμένη. Δεν θα έκανα συνεργασία με κάποιον που είναι ρατσιστής, πάρα πολύ δύσκολα. Και ας ήταν ο μεγαλύτερος σταρ, δεν το έχω κάνει». 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Ελένη Φουρέιρα Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader