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Μακριά από τις συναυλίες και τους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς, η Ελένη Φουρέιρα αφιέρωσε χρόνο στους δύο πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της, τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από αυθόρμητα οικογενειακά στιγμιότυπα, γεμάτα χαμόγελα, παιχνίδια και τρυφερότητα.

Φιλιά, αγκαλιές και παιχνίδια με τον μικρό Ερμή

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε, ξεχωρίζουν οι στιγμές που περνά με τον μικρό Ερμή, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή δίπλα στους γονείς του.

Δεν λείπουν τα παιχνίδια στην καθημερινότητα των διακοπών, αλλά ούτε και τα τρυφερά στιγμιότυπα ανάμεσα στην Ελένη Φουρέιρα και τον Αλμπέρτο Μποτία, με το ζευγάρι να δείχνει χαλαρό και ευδιάθετο.

Οι εικόνες αποτυπώνουν μια ήρεμη οικογενειακή καθημερινότητα, μακριά από τα φώτα της σκηνής και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ένα καλοκαίρι αφιερωμένο στην οικογένεια

Παρότι η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει να έχει ένα απαιτητικό πρόγραμμα με εμφανίσεις και μουσικές υποχρεώσεις, φροντίζει κάθε καλοκαίρι να αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε αποπνέουν ανεμελιά και χαρά, δείχνοντας το ζευγάρι να απολαμβάνει τις κοινές του στιγμές μαζί με τον γιο του.

Το νέο άλμπουμ από τις διακοπές τους απέσπασε χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους της τραγουδίστριας να ξεχωρίζουν τις αυθεντικές οικογενειακές εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί.