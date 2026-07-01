Η Ελένη Φουρέιρα προχώρησε σε μία από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις της, μιλώντας ανοιχτά για τον φόβο που ένιωθε τα πρώτα χρόνια της πορείας της εξαιτίας της αλβανικής καταγωγής της. Παράλληλα, αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τη γνωριμία της με τον Αλμπέρτο Μποτία και το πρώτο μήνυμα που της είχε στείλει πριν γίνουν ζευγάρι.

Καλεσμένη στο The 2Night Show, η δημοφιλής τραγουδίστρια εξήγησε πως για χρόνια απέφευγε να μιλήσει δημόσια για την καταγωγή της, καθώς πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πορεία της.

«Φοβόμουν ότι δεν θα έχω ίσες ευκαιρίες»

«Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες "αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες". Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια θυμήθηκε και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν δέχτηκε αρνητικά σχόλια, αποκαλύπτοντας πως η μητέρα της στεναχωριόταν ιδιαίτερα, ενώ σημαντική στήριξη είχε από τον άνθρωπο της δισκογραφικής της εταιρείας, ο οποίος την προέτρεπε να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά.

«Τελικά τον κόσμο δεν τον ενδιέφερε και ο κόσμος με έφερε εδώ», είπε, στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

Πώς ξεκίνησε η σχέση με τον Αλμπέρτο Μποτία

Η Ελένη Φουρέιρα γύρισε τον χρόνο πίσω και αποκάλυψε πώς γνώρισε τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, με τον οποίο τον ερχόμενο Νοέμβριο συμπληρώνουν δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Όπως περιέγραψε, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής είχε βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν μετά από νίκη του Ολυμπιακού, με την ίδια να εντυπωσιάζεται από την εμφάνισή του, χωρίς όμως να γνωρίζει ποιος ήταν.

Λίγο αργότερα ανακάλυψε στα μηνύματα του Instagram ένα μήνυμα που της είχε στείλει ο ίδιος.

«Έγραφε "ήσουν καταπληκτική, φανταστική, ήμουν στο μαγαζί". Του απάντησα, δεν είμαι αγενής εγώ. Έτσι ξεκίνησε, μιλούσαμε, βγήκαμε. Τον Νοέμβριο κλείνουμε δέκα χρόνια», αποκάλυψε με χαμόγελο.

Σήμερα, η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, έχοντας αποκτήσει τον γιο τους, Ερμή, ο οποίος γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023.