LIFE Celebrities Showbiz Ελένη Φουρέιρα Διακοπές

Ελένη Φουρέιρα: Απολαμβάνει το καλοκαίρι της στην αγκαλιά του γιου της Ερμή

Το φωτογραφικό άλμπουμ και οι τρυφερές οικογενειακές στιγμές.

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Τζώρτζια Γεωργίου

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Η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς παρέα με τον αγαπημένο της Αλμπέρτο Μποτία και τον καρπό του έρωτα τους Ερμή. Η τραγουδίστρια που κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή, αυτή τη φορά θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών.

Ήλιος, θάλασσα, παραδοσιακά ταβερνάκια και εικόνες γεμάτες αγάπη και χαμογέλα δημοσίευσε η Ελένη Φουρέιρα, αλλά και αυθόρμητες στιγμές του τρίχρονου Ερμή να παίζει με την μαμά του. Στην παρέα του ζευγαριού βρίσκονταν και μερικοί φίλοι, απολαμβάνοντας όλοι μαζί στιγμές ηρεμίας και ανεμελιάς.

Δείτε τις φωτογραφίες:

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