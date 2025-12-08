Ελένη Καρακάση: «Ένιωσα ότι έχανα τον έλεγχο και ξεκίνησα ψυχανάλυση»

Η Ελένη Καρακάση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκε στην διαδικασία της αναδοχής που βρίσκονται με τον σύζυγό της, εξηγώντας συγκεκριμένα:

«Είμαστε κοντά στην αναδοχή. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από την υιοθεσία. Έχουν τον ίδιο δρόμο, έρχεσαι πιο κοντά με το παιδί γιατί τα παιδιά που είναι για αναδοχή είναι πιο πολλά. Είναι τα παιδιά που δεν έχουν λυθεί τα δικαστικά ζητήματα και δεν έχει περάσει η επιμέλειά τους στο κράτος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε και για τις αλλαγές που ήρθαν στην καθημερινότητά της με την κλιμακτήριο και πώς αυτές την οδήγησαν στην εμμηνόπαυση. «Με την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση, όλο αυτό το ορμονολογικό που συμβαίνει μέσα μας, σου φέρνει μια μεγάλη αναταραχή. Πράγματα που υπήρχαν, σου φαίνονται πολύ πιο έντονα. Ένιωσα ότι έχανα τον έλεγχο. Μπορεί να είχα δίκιο και να τον έχανα με τη συμπεριφορά μου.

Ξεκίνησα ψυχανάλυση και ένας βασικός λόγος που ξεκίνησα ήταν επειδή με τον άντρα μου ήμασταν σε διαδικασία υιοθεσίας και αναδοχής, θεώρησα ότι έπρεπε να έχω λύσει δικά μου θέματα, τα οποία θα τα έβρισκα μπροστά μου. Ξεκίνησα να τα συζητάω κυρίως για το παιδί, αλλά κατάλαβα ότι κι εγώ έχω πολλά θέματα που πρέπει να βρω τον τρόπο να τα διευκολύνω».