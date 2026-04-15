Ελένη Καστάνη: Η αγωνία για τη σύντροφο του γιου της «Δεν μπορώ να βλέπω κοπέλες με τεράστια νύχια»

Η Ελένη Καστάνη έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και μίλησε για τον γιο της, αλλά και για την επαγγελματική της πορεία αναφερόμενη μεταξύ άλλων και στο «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή».

«Όταν παιζόταν το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω ούτε στο μπαλκόνι του σπιτιού μου. Το είχα λατρέψει γιατί ο ρόλος ήταν ακραία κωμικός και δραματικός ταυτόχρονα» εξήγησε.

Αποκάλυψε όμως και αν έχει γίνει ποτέ πιεστική με τις συντρόφους του γιου της. «Όχι, δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω αυτό στο παιδί μου. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, υπήρχαν κάποιες μικρές αγωνίες, όπως να μην μου φέρει κάτι συγκεκριμένο ή να έχει κάτι με τα νύχια της που δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να βλέπω κοπέλες με τεράστια νύχια. Χίλιες τέτοιες μικρολεπτομέρειες. Αλλά όταν είδα το κορίτσι του, που είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε και με το στίβο και έχει τέλειο σώμα. Ήταν ένα καλό κορίτσι που έχει σπουδάσει γεωλόγος. Τότε κατάλαβα ότι τα παιδιά τελικά αναπαράγουν τις εικόνες των γυναικών που έχουν μεγαλώσει. Πώς ήμουν εγώ, πώς ήταν η αδερφή μου, πώς ήταν οι ανιψιές μου».

Η ηθοποιός θυμήθηκε και ένα αστείο περιστατικό. «Μια φορά μου λέει ο γιος μου “Μαμά, γνώρισα μία κοπέλα, αλλά είχε κάτι τεράστια νύχια” και μου το είπε από μόνος του, χωρίς να του πω τίποτα. Αυτό το Kardashian style μπορεί να με τρελάνει… Με το φρύδι σαν περισπωμένη» σχολίασε.