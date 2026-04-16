Ελένη Κρίτα: «Μετά τον θάνατο της νύφης μου η σχέση με την εγγονή μου έγινε σαν μαμά με κόρη»

Η Ελένη Κρίτα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στο «Παρά Πέντε» λέγοντας ότι μετά την λήξη της προβολής του, της έγιναν πολλές τηλεοπτικές προτάσεις όπως και σε όλους τους συντελεστές. Μίλησε όμως και για την απώλεια της νύφης της που την οδήγησε στο να χτίσει μια σχέση μαμάς - κόρης με την εγγονή της.

«Ο χρόνος είναι γιατρός με την έννοια ότι τα πράγματα κάπως μαλακώνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ βαθιά μέσα μας, δεν φεύγουν ποτέ. Έχω περάσει και εγώ την κατάθλιψή μου, μπορεί να χρειαστεί και κάποιος βοήθεια. Εγώ βρήκα πολύ μεγάλη παρηγοριά στη δουλειά. Βρήκα στους αγαπημένους μου ανθρώπους» εξήγησε.

Και εξομολογήθηκε: «Είμαστε μαμά-κόρη τώρα. Και βιώνουμε όλα τα θέματα της εφηβείας, τα καλά και τα άσχημα. H εγγονή μου μου έχει δώσει ζωντάνια και ανανέωση».