Δυόμισι χρόνια μακριά από τη μικρή οθόνη, η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει μια καθημερινότητα πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε συνηθίσει επί τρεις δεκαετίες. Χωρίς τις καθημερινές τηλεοπτικές υποχρεώσεις, έχει πλέον την πολυτέλεια να ορίζει η ίδια το πρόγραμμά της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν νοσταλγεί ορισμένες στιγμές της προηγούμενης ζωής της.

Το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια ανέλαβε τον συντονισμό εκδήλωσης με θέμα την ολιστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής.

Στις δηλώσεις της που προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Happy Day», εξήγησε τι ήταν αυτό που την άγχωνε περισσότερο στη συνάντησή της με τους δημοσιογράφους.

«Για την παρουσίαση δεν είχα άγχος, γιατί η παρουσίαση είναι η δουλειά που κάνω από 20 χρονών. Είχα άγχος όμως ξέροντας ότι θα ξαναδώ πάρα πολύ κόσμο που από τη μία χαίρομαι που θα ξαναδώ, αλλά που δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κανείς να μάθει από μένα μετά από δυόμισι χρόνια που είμαι μακριά από την τηλεόραση».

Τα ελεύθερα πρωινά και η ζωή χωρίς πρόγραμμα

Για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, η Ελένη Μενεγάκη έχει τη δυνατότητα να αφιερώνει τα πρωινά της στην οικογένειά της, να ετοιμάζει τη μικρή της κόρη για το σχολείο, αλλά και να παρακολουθεί την τηλεόραση από τη θέση του θεατή.

«Κάποιες φορές μου λείπει η τηλεόραση, δεν μπορώ να σας πω όμως ότι είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι καθημερινά. Έχει αλλάξει η ισορροπία της ημέρας. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρωινό μου ελεύθερο. Κάνω αυτά που κάνει κάθε μάνα. Θα ξυπνήσω το πρωί, έχω τη μικρή μου ακόμα στο σπίτι, θα της ετοιμάσω το πρωινό της, φαγητό να πάρει στο σχολείο. Μόλις φύγει το παιδί χαζεύω και βλέπω τα κανάλια. Δεν είναι όμως κάθε μέρα ίδια. Αυτό που έχει αλλάξει πιο πολύ είναι ότι κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Θέλω να ταξιδέψω; Φύγαμε».

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι θα υπάρξει στο μέλλον κάποια παρουσιάστρια που θα ακολουθήσει αντίστοιχη τηλεοπτική πορεία με τη δική της, απέφυγε να μπει στη διαδικασία της σύγκρισης.

«Δεν μπορώ να πω αν θα υπάρξει άλλη Ελένη Μενεγάκη. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα πει κάτι τέτοιο».

«Πέρασα από τα αθώα χρόνια της τηλεόρασης»

Με ιδιαίτερη τρυφερότητα μίλησε για τη σχέση της με το κοινό, ενώ αναφέρθηκε και στην τυχαία συνάντηση που είχε με τον Δήμο Βερύκιο σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά. Η συζήτησή τους είχε περιστραφεί γύρω από τις εμπειρίες της στην ιδιωτική τηλεόραση, την οποία γνώρισε από τα πρώτα της χρόνια.

«Χαίρομαι που σας λείπω. Σας αγαπώ πολύ, σας σκέφτομαι και εγώ κάποιες στιγμές, κάποιες άλλες στιγμές όχι. Όπως είπα και στον φίλο μου τον Δήμο Βερύκιο, που τον βρήκα τυχαία σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά, του είπα με λίγα λόγια αυτό που θα πω και σε εσάς. Έχω περάσει περάσει φανταστικά μέσα στην τηλεόραση. Την έχω γευτεί, μέσα από την ιδιωτική φυσικά τηλεόραση, από τα γενοφάσκια της και έχω περάσει του ονείρου».

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε μια εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι της τηλεόρασης είχαν περισσότερο χρόνο να εξελιχθούν, ενώ εξήγησε γιατί η ίδια επέλεξε να παραμείνει πιστή στο είδος της εκπομπής που την καθιέρωσε.

«Από την άποψη ότι όταν εγώ ξεκίνησα υπήρχε πάρα πολλή υπομονή στην τηλεόραση. Δύο κανάλια ήταν. Οπότε μπορούσες να πάρεις τον χρόνο σου, να μάθεις να ξεπεράσεις τις φοβίες σου, να σε προσέξουν, να μάθεις από τους άλλους, να κάνεις αυτό που έκανα εγώ, τρεις δεκαετίες γεμάτες με πράγματα που μου άρεσαν.

Δεν ήρθα ποτέ σε δύσκολη θέση, γιατί την εκπομπή που επέλεξα, επέλεξα και να μείνω μαζί της, χωρίς να δοκιμάσω ποτέ κάτι άλλο, δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Αυτό ήθελα, αυτό έπραξα. Η ιστορία θα τα πει τα υπόλοιπα. Έκανα λοιπόν μια εκπομπή που έγινε ένα με μένα. Όλο αυτό με οδήγησε να έχω έναν πολύ ωραίο δρόμο. Έχω γελάσει πολύ. Το ευχαριστιόμασταν, πέρασα από τα αθώα χρόνια της τηλεόρασης».

Όσο για τη σημερινή εικόνα της μικρής οθόνης, η Ελένη Μενεγάκη αντιμετωπίζει τις αλλαγές που παρατηρούνται ως μια φυσιολογική εξέλιξη του μέσου.

«Τι έχει σήμερα η τηλεόραση; Άκου να δεις. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μέσα στα χρόνια αλλάζουμε, αλλάζει ο χαρακτήρας σε όλους τους χώρους και στην τηλεόραση αλλάζει και εξελίσσεται και αλλάζει και βλέπεις πιο πολύ το ένα, πιο λίγο το άλλο και θα ξανά αλλάξει, ρε παιδιά. Έτσι είναι».

Αυτό που φαίνεται να απολαμβάνει περισσότερο στη σημερινή φάση της ζωής της είναι η ελευθερία να παίρνει τις δικές της αποφάσεις, χωρίς πιέσεις και περιορισμούς.

«Κάνω τα πράγματα έτσι όπως με πάει εμένα το μέσα μου, έχω ανάλαφρη ζωή γιατί δεν έχει μπει ένας άλλος να με καθοδηγεί πώς πρέπει να φέρομαι. Επιλέγω τη ζωή μου να είναι έτσι, άρα δεν έχω κάτι που να με ζορίζει».