Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 25/11 η Ελένη Μενεγάκη, η οποία μετά την αποχώρησή της από την καθημερινή τηλεοπτική ζώνη έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους και να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά έναν διαφορετικό ρόλο, καθώς ήταν εκείνη που παρουσίασε και συντόνισε μια ξεχωριστή εκδήλωση με επίκεντρο τη διατροφή και την υγεία. Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της με γνωστή φαρμακευτική εταιρεία, με τον Άκη Πετρετζίκη και είχε ως βασικό θέμα την ολιστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

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Ο γνωστός σεφ παρουσίασε ειδικά διαμορφωμένες συνταγές, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής στην καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή, διακεκριμένοι επιστήμονες υγείας συμμετείχαν σε μια συζήτηση για την παχυσαρκία, αναλύοντας τις διαφορετικές παραμέτρους μιας χρόνιας και σύνθετης νόσου, η οποία απαιτεί εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα και επιστημονική καθοδήγηση.