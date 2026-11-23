Μακριά από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο, η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να χαίρεται τις μικρές, καθημερινές στιγμές έχοντας πάντα στο πλευρό της τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 23/11, η γνωστή παρουσιάστρια εκμεταλλεύτηκε τον ηλιόλουστο καιρό και πραγματοποίησε μια χαλαρή βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο. Το ζευγάρι επέλεξε τα γραφικά στενά της Πλάκας και του Μοναστηρακίου για τον περίπατό του, απολαμβάνοντας την όμορφη ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας και τις βόλτες χωρίς βιασύνη.

Η Ελένη Μενεγάκη, που διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την έξοδό της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών, σε μία από τις οποίες ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της.