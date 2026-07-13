Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στη Νάξο, το epic τηγανητό καλαμάρι και τα ατέλειωτα χορευτικά της

Η Ελένη Μενεγάκη έκανε μια μικρή απιστία στην Άνδρο και πετάχτηκε μέχρι τη Νάξο για να περάσει μερικές όμορφες στιγμές σε ένα πολυτελές resort του νησιού.

Η παρουσιάστρια χαλάρωσε, έκανε μπάνιο στη θάλασσα, έφαγε απίστευτη ελληνική κουζίνα πλάι στο κύμα και στο τέλος έριξε και ένα χορό για το καλό!

Η ωραία Ελένη απόλαυσε με την παρέα της από πρώτο τραπέζι… πίστα και ένα αυθεντικό Ναξιώτικο γλέντι και μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται να τραγουδά ανέμελη και χαλαρή.

«Νάξο μου αγαπημένη, φεύγω γεμάτη από χαρά και αναμνήσεις! Αντώνη σ’ ευχαριστώ για την εξαιρετική φιλοξενία, εξάλλου το νησί σας φημίζεται γι’ αυτό! Εις το επανιδείν», έγραψε στον λογαριασμό της με τον Βασίλη Καλλίδη να σπεύδει να της σχολιάσει: «Αυτό το τηγανητό καλαμάρι φαίνεται επικό», και πόσο δίκιο (και μάτι) είχε ο σεφ!