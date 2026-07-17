Η Ελένη Μενεγάκη έχει αδυναμίες: Πώς έστειλε συγχαρητήρια στην Σία Κοσιώνη για τον Αντ1

Η Ελένη Μενεγάκη έχει αδυναμίες και δεν κρύβονται! Τις ευχές της για καλή αρχή θέλησε να δώσει η διάσημη παρουσιάστρια στην Σία Κοσιώνη για το νέο τηλεοπτικό της ξεκίνημα.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Αντ1, που θέλει την Σία Κοσιώνη να εντάσσεται στο δυναμικό του σταθμού για τα επόμενα δύο χρόνια σε ρόλο σχολιάστριας στο Κεντρικό δελτίο, η ίδια θέλησε να μοιραστεί τα χαρούμενα νέα με τους followers της. Ανάμεσα στους ανθρώπους που έδωσαν τις ευχές τους στην γνωστή anchor woman ήταν και η Ελένη Μενεγάκη.

Η Ελένη Μενεγάκη έπιασε το κινητό στα χέρια και έστειλε το δικό της δημόσιο μήνυμα μέσω instagram στην Σία Κοσιώνη εκπλήσσοντας ευχάριστα τους πάντες, αφού δεν είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει.

Δείτε το ποστ:

Το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη

Η πρώτη φορά άλλωστε που η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να εκφράσει δημόσια συγχαρητήρια ήταν το 2014 στον Μάρκο Σεφερλή για τα νούμερα τηλεθέασης την περίοδο που παρουσίαζε την πρωινή εκπομπή του Mega, "Mega με Μια", όταν το κοντέρ της τηλεθέασης έφτασε μέχρι και το 54%.