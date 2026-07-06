LIFE Ελένη Μενεγάκη Showbiz

Ελένη Μενεγάκη: Για πρώτη φορά μας δείχνει τις τρεις κόρες της - Συγκίνηση στην αποφοίτηση της Βαλέριας

Η παρουσιάστρια γεμάτη υπερηφάνεια μοιράστηκε μαζί μας ένα βίντεο από τη σημαντική αυτή στιγμή της μεγάλης κόρης της.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά», έγραψε συγκινημένη η Ελένη Μενεγάκη στο Instagram και μας έδειξε στιγμές από την αποφοίτηση της κόρης της.

Η Βαλέρια Λάτσιου σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στο St. Catherine’s British School και η αποφοίτησή της έφερε χαρά και συγκίνηση στην οικογένειά της.

Στην τελετή μαζί με την Ελένη Μενεγάκη έδωσαν το «παρών», ο Μάκης Παντζόπουλος με την κόρη τους Μαρίνα και η Λάουρα Λάτσιου.

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