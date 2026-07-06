Ελένη Μενεγάκη: Για πρώτη φορά μας δείχνει τις τρεις κόρες της - Συγκίνηση στην αποφοίτηση της Βαλέριας

«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά», έγραψε συγκινημένη η Ελένη Μενεγάκη στο Instagram και μας έδειξε στιγμές από την αποφοίτηση της κόρης της.

Η κόρη της Ελένης Μενεγάκη, Βαλέρια Λάτσιου, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου και η υπερήφανη μαμά μοιράστηκε μαζί μας τη στιγμή της αποφοίτησής της! pic.twitter.com/z7z901DVEY — Flash.gr (@flashgrofficial) July 6, 2026

Η Βαλέρια Λάτσιου σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στο St. Catherine’s British School και η αποφοίτησή της έφερε χαρά και συγκίνηση στην οικογένειά της.

Στην τελετή μαζί με την Ελένη Μενεγάκη έδωσαν το «παρών», ο Μάκης Παντζόπουλος με την κόρη τους Μαρίνα και η Λάουρα Λάτσιου.