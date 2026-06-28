Ελένη Μενεγάκη: Οι νέες οικογενειακές φωτογραφίες με τη Μαρίνα από την Ιταλία

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Ιταλία μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και τη μικρότερη κόρη τους, Μαρίνα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες, δίνοντας μια γεύση από τις όμορφες στιγμές που περνούν ως οικογένεια.



Η φωτογραφία με τη Μαρίνα που τράβηξε τα βλέμματα

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε μία παιχνιδιάρικη φωτογραφία, στην οποία η Ελένη Μενεγάκη και η μικρή Μαρίνα ποζάρουν δίπλα σε έναν καλλιτέχνη μεταμφιεσμένο σε King Kong.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε το γέλιο της, ενώ η κόρη της εμφανίζεται χαμογελαστή φορώντας γυαλιά σε σχήμα καρδιάς.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε με χιούμορ:

«Στη Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!»

Καλοκαιρινές στιγμές στην Ιταλία

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν χαλαρές και ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές από το ταξίδι τους στην ιταλική πόλη, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει μέσα σε λίγη ώρα χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια.

Οι διαδικτυακοί φίλοι της παρουσιάστριας σχολίασαν, μεταξύ άλλων, το αυθόρμητο χαμόγελό της αλλά και τη γλυκιά παρουσία της μικρής Μαρίνας, η οποία, αν και σπάνια εμφανίζεται στα social media της μητέρας της, έκλεψε τις εντυπώσεις.